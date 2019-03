Anuel AA le regala un cochazo y le pide matrimonio a Karol G por su cumpleaños

¡¡Wow!! Lo de Annuel AA y Karol G va mucho más en serio de lo que pensábamos. El reggaetonero aprovechó el Día de San Valentín (el mismo día en el que la colombiana cumplía 28 años) para hacerle un regalazo (un coche Mercedes) y una petición muy especial.

Sin embargo, no ha sido hasta hace pocos días que la noticia ha salido a la luz gracias a varios vídeos publicados en las redes sociales. En ellos se puede ver a Karol G, asesora de La Voz, totalmente emocionada. "No supe qué responder porque me dio como un caos, un pánico y una cosa horrible. Entonces, yo nada más traje esto (y enseña la caja del anillo) para decirte que sí".

Nada más decir estas palabras, Annuel se acerca a la colombiana y ambos se funden en un tierno abrazo. ¡Qué bonito!

La pareja está tan enamorada que los dos artistas saldrán juntos de gira. "¿Qué hacemos para no estar tanto tiempo separados? ¡Y lo primero que se nos ocurrió fue irnos de gira juntos", con estas palabras anunciaba Karol G el inicio de la gira 'Culpables Tour 2019'.

Culpables Tour 2019 comenzará en Colombia en marzo de 2019 (el 15 en Bogotá y el 16 en Cali), pero también llegará a países como México, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Ecuador.

Sin duda, en su repertorio no faltarán temas como Culpables, el proyecto en el que se conocieron. También ha sido un éxito Secreto, el 'hit' con el que confirmaron que su relación iba viento en popa. ¡El videocliplo deja clarísimo!