La aplaudida foto de Andrea Duro sin maquillaje mostrando sus pecas

La exconcursante del talent show conocida como Lola Índigo, actuó en la Gala 2 dejando con la boca abierta al público, pero parece que su actuación no fue lo suficientemente convincente para uno de los miembros del jurado, que aprovechó para criticarle de una forma que no gustó nada a sus seguidores, que no tardaron en reprochar sus palabras. Claro que el zasca mayúsculo vino de la mano de la propia Mimi.