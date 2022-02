La aplaudida reflexión de Maribel Verdú en contra de salir de la zona de confort: "¿Quién quiere vivir con angustias?"

Los actores españoles están conociendo cada vez más lo que es la viralidad de las redes sociales. Si la semana pasada fue Petra Martínez la que causó sensación en las redes sociales con su reivindicativo discurso sobre la masturbación femenina tras ganar el premio Feroz a Mejor actriz protagonista, ahora ha sido Maribel Verdú la que ha seguido sus pasos.

Sin embargo, en su alegato viral la actriz no ha hablado sobre sexo como su compañera, sino que se ha enfocado en otro tema de candente actualidad: la salud mental. Y así, la española ha convertido su pequeño discurso en una auténtica revolución en redes sociales, que supera ya los 800 retuits y más de 3.000 likes, y que ha sido muy aplaudido por los tuiteros.

La actriz acudió al último programa de Versión Española, donde estrenaban el thriller El asesino de los caprichos, dirigido por Gerardo Herrero y protagonizado por la propia Verdú en compañía de Aura Garrido, y allí se sinceró sobre lo que opina de todos aquellos que hablan de "salir de la zona de confort".

En el espacio cinematográfico de RTVE, Maribel Verdú aseguró que está "harta" de que se emplee este dicho para cualquier cosa. "¿Es que no entiendes que la zona de confort es zona de confort? ¿Quién quiere vivir con angustias, ansiedades, miedos, incertidumbres…?", se preguntaba la actriz, que con sus aspavientos desataba las risas de la presentadora del programa, Cayetana Guillén Cuervo.

"Yo no quiero, tía. Yo quiero vivir en mi zona de confort. Y ya dentro de mi zona de confort, de que me traten bien, de que me respeten… ya encontraré yo dificultades. Es decir, ¡déjame!", confesaba la actriz.

Un alegato viral que recorre ya las redes sociales y que encuentra multitud de vítores: "Esto de Maribel Verdú, por favor. Esto. Dejadnos en nuestra puta zona de confort", decía el tweet que contiene el vídeo original.