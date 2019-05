El aplaudido gesto de Karol G durante un concierto con una mujer discapacitada

Karol G está de gira por todo el mundo, y miles de fans la esperan para perrear y mover el esqueleto al ritmo de sus mejores temas, como 'Mi Cama' o 'Punto G'.

"No puedo encontrar las palabras, solo se que nací para esto porque me hace muy MUY FELIZ. GRACIAS", decía la cantante en sus redes sociales junto a un vídeo en que se escucha al público corear las canciones.

Sin embargo, el vídeo más comentado del perfil de la reggaetonera estos últimos días es uno el que vemos a una mujer en silla de ruedas pasárselo bomba sobre el escenario del concierto en Panamá. Karol G quiso tener un detalle con esa fan, a la que su movilidad reducida le impedía disfrutar del show como cualquier otro asistente... ¡Y Karol G no dudó en invitarla a cantar con ella!.

"Cuando encuentras a alguien que en escenario rompe más que tú...", escribió la joven, que lució un look 'total amarillo' durante el concierto. ¡Bravo Karol!. "Eres grande", le comentó el músico Ovy On The Drums.