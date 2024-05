Ariana Grande clausura la MET Gala con una actuación celestial convertida en un hada del bosque

La voz celestial de Ariana Grande puso banda sonora a la noche más importante del mundo de la moda en Nueva York.

La alfombra roja de la MET Gala estuvo repleta de alta costura, recreaciones icónicas y hasta criaturas mágicas como los elfos. Karol G se puso implantes en las orejas, Penélope Cruz se saltó el dress code, Rosalía apostó por lo clásico... Sin olvidar a Lana del Rey o Demi Moore, que jugaron al surrealismo con unos trajes fuera de lo común.

Una extensa lista de invitados que puso disfrutar de la música de Ariana Grande tras la cena benéfica, con la que se recaudan fondos para el Costume Institute de Nueva York.

Ariana Grande en la MET Gala

La artista dio un volantazo al estilismo de la alfombra roja, donde despuntó en un estilo angelical con la belleza etérea de su traje de Loewe, y se enfundó nada más y nada menos que un Maison Margiela Artisanal de John Galliano para subirse al escenario. Unos tonos verdes con los que adquirió la belleza de un hada del bosque que hechizó a todos los presentes.

El show de Ariana Grande

La cantante mezcló algunos de sus temas más icónicos sobre el escenario, situado frente al templo de Dendur dentro del Museo Metropolitan.

Además, compartió escenario con su compañera de reparto en la película Wicked, Cynthia Erivo. Juntas cantaron When You Believe, de Mariah Carey y Whitney Houston.

Interpretó Into You, del disco Dangerous Woman; Seven Rings, de Thank U, Next; y The Boy Is Mine, We Can't Be Friends y Yes, And, de su último álbum, Eternal Sunshine.