Ariana Grande enamora a la red con un vídeo suyo cantando Celine Dion de pequeña

Ariana Grande ha regalado a sus fans un vídeo de su infancia interpretando un tema de Celine Dion.

Con esta imágenes podemos confirmar que la cantante ya tenía dotes artísticas, que la ayudarían a llegar lejos y ser una de las artistas más exitosas del panorama musical. Además, también hemos descubierto que desde pequeña ha sido seguidora de Dion, a la que ha imitado en varias ocasiones.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BrtDREnA-xU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BrtDREnA-xU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading|||put it from the beginning ᶠʷᵃⁿᵏᶦᵉ]]