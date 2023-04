Ariana Grande, más sincera y contundente que nunca ante los comentarios sobre su cuerpo en Internet

Ariana Grande ha dicho basta.

La cantante pop ha querido poner punto y final a los comentarios que intentan avergonzarla por su cuerpo en Internet con un con un sincero y contundente mensaje a través de su perfil de TikTok.

Grande se ha explayado en un vídeo de más de 3 minutos hablando sobre sus cambios físicos, que ha sido tan comentado por sus seguidores en redes sociales "durante la última década o más", ha puntualizado.

"No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar vuestras preocupaciones sobre mi cuerpo, y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta", ha comenzado expresando la actriz.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”, ha revelado a intérprete de Problems, señalando que aunque tenga unos kilos menos lleva un estilo de vida más sano.

Ariana ha continuado con un consejo para sus seguidores: “Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser cariñoso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sed amables con los demás y con vosotros mismos”.

Finalmente la artista ha mandado un mensaje de apoyo para sus fans,a compañado de una bonita reflexión: “Os envío mucho amor, y creo que sois hermosos sin que importe por lo que estéis pasando, ni vuestro peso, ni cómo os guste maquillaros en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayáis tenido o no... Sois hermosos”.

Actualmente la cantante se encuentra centrada en el proyecto musical cinematográfico Wicked, inspirado en el musical de Brodway homónimo sobre El Mago de Oz. Ariana interpretará a Glinda, y está muy feliz e inmersa en su personaje.