Mac Miller dejó claro qué hacer con su fortuna en caso de fallecimiento

La inesperada Muerte de Mac Miller con tan solo 26 años ha dejado al panorama musical desolado.

Ariana Grande, que fue su pareja durante más de año y medio, ha querido despedirse de él a través de sus redes sociales por partida doble. Primero publicó una foto del rapero y días después un tierno vídeo de ambos con el texto: "Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto. Tantas veces. Estoy tan enfadada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo. Por tanto tiempo. Por encima de todo lo demás. Lo siento mucho, no poder arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa". Aunque Ariana hace meses que retomó su vida sentimental de la mano del cómico Pete Davidson, la cantante lo está pasando mal ya que ha sido acusada de ser responsable del fallecimiento de Miller.

Así, ahora muchos se preguntaban qué sería de la fortuna de Mac Miller después de su muerte. Según varios medios, el joven estableció en el año 2013 un fondo de inversión y un testamento donde queda claro que todo su dinero sería entregado a sus padres. En el caso de que éstos faltasen, el responsable de la fortuna sería su hermano, Miller McCormick. Aun así, el administrador de todos estos bienes sería su abogado David Byrnes, que se encargaría de que el dinero se utilizase con responsabilidad.

No se conoce la cantidad de dinero exacta que manejaba Miller, pero los medios estiman su fortuna en unos 9 millones de dólares.