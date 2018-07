Arrestada por no devolver un VHS de Jennifer López

Kayla Finley, de 27 años, fue arrestada en Carolina del Norte por no devolver al videoclub la película 'La Madre del Novio', que alquiló en 2005 en VHS. La chica tuvo que pasar una noche en la cárcel y fue puesta en libertad tras pagar 2000 dólares de fianza.

Una mujer ha sido arrestada en California por no devolver una cinta de vídeo. Se trata de una copia en VHS de 'Monster In Law' ('La madre del novio'), una comedia romántica protagonizada por Jennifer López y que la detenida tuvo en su poder casi una década.

Después de nueve años y tras haber cerrado sus puertas, parece que el videoclub Dalton Video puede dar por concluida la recuperación de su copia de 'La madre del novio'. La cinta estaba en poder de Kayla Finley desde que la alquiló en 2005.

Cuando la mujer de 27 años fue a una comisaría de policía de Carolina del Sur para denunciar un delito, el agente buscó su nombre en el archivo y descubrió que había una orden de arresto contra ella por lo que procedió a su detención.

La orden recoge que la mujer había alquilado la película en Dalton Video en 2005. El videoclub, que ya no existe, le envió varias cartas recordándole que debía devolver el VHS. Al no devolverla, se le envió la orden de arresto a su domicilio. Por el contrario, Finley sostiene que no recibió ninguna carta debido a que poco después de alquilar la película cambió de domicilio,y que se olvidó por completo de que aún estaba en su posesión.

Según publica The Hollywood Reporter, la mujer ha afirmado que no es "ninguna delincuente" pero que "la oficina del sheriff de Pickens Country ha hecho que me sienta como si lo fuera". Finley fue acusada de estafa y pasó la noche en la cárcel, para luego fue puesta en libertad bajo una fianza de 2.000 dólares.