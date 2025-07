Dolly Parton desvela que ha dejado de componer tras la muerte de su marido

La estrella de la música country Dolly Parton está pasando por unos difíciles momentos desde que su marido, Carl Dean, falleciese el pasado mes de marzo.

Una pérdida que está afectando en el plano musical a la artista, ya que, como ha indicado en el podcast de Khloé Kardashian, Khloé in Wonder Land, ha decidido pausar la composición de nuevas canciones.

"Lo haré más tarde", ha explicado durante la charla. "Se me ocurren ideas maravillosas y hermosas, pero creo que no lo terminaré. No puedo hacerlo ahora mismo, porque tengo muchas otras cosas. A veces escribo una frase y pienso: ¡Sí! Sé que no podría hacerla yo sola, así que siento que tiene que venir de algún sitio espiritual".

"No puedo permitirme el lujo de, ya sabes, emocionarme tanto ahora mismo", ha confesado. "Hay momentos así, cosas así, que te paralizan un poco. Pero escribiré algo más, si se me ocurre (...) Voy a poner todo eso en espera".

Una postura con la que Kardashian se ha mostrado comprensiva, ya que Dolly Parton y Carl Dean estuvieron casados durante casi sesenta años.

Desde que se produjo el fallecimiento de Dean, Parton ha explicado en varios medios de comunicación cómo la "fe" ha sido un apoyo a la hora de sobrellevar la pérdida de su esposo o las el reto que ha supuesto acostumbrarse a su nuevo día a día "después de 60 años estando con alguien y amándolo".