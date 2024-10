Así era la vida de Liam Payne fuera de la música: su novia, su hijo y su familia

El fallecimiento de Liam Payne, exmiembro de One Direction, ha conmovido al mundo de la música. El cantante ha perdido la vida al caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, donde se encontraba para asistir a un concierto de su excompañero del grupo, Niall Horan.

Su madre Karen Payne y sus dos hermanas mayores Nicola y Ruth se encuentran devastadas por la pérdida, y ambos padres han viajado a Argentina de urgencia, según ha informado The Mirror.

La familia del artista ha tenido siempre un gran impacto en su vida profesional. Con tan solo 16 años fue seleccionado para formar parte de One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, para este ese momento su vida era muy humilde.

Su vínculo familiar

Su madre era enfermera, y su padre, Geoff. trabajaba como técnico mecánico. Ambos apoyaron a su hijo en sus proyectos musicales a la par que su fama crecía, pese a la distancia que los separaba.

Su padre siempre se ha mostrado muy orgulloso por su único hijo varón y con frecuencia ha ido publicando imágenes del artista a lo largo de los años. Por su parte, su madre siempre ha enfatizado en el vínculo familiar con Liam.

Su relación con Cheryl Cole

La vida sentimental de Liam Payne siempre ha estado en el foco mediático. El cantante tuvo una relación con la artista Cheryl Cole, quien era jurado del concurso The X Factor en la época en la que concursó con One Direction.

Con ella comenzó a salir en 2016, y este romance causó un gran revuelo por la diferencia de edad entre ellos de diez años: él tenía 22 y ella 32.

Liam Paine y Cheryl Cole en 2016 | GTRES

Una de las primeras polémicas llegó cuando Liam fue el padrino de la boda de su hermana Ruth y salió a la luz que Cheryl Cole lo acompañaba. Tales fueron las críticas que recibió que su hermana tuvo que defenderlos.

Un hijo de siete años

Fruto de su amor nació en 2017 su hijo Bear. Y en 2018 llegó a su fin la relación entre los cantantes. Pese a la separación, Liam siempre ha defendido tener mucho contacto con su hijo.

"Lo veo dos veces por semana, a veces tres veces por semana. Y me aseguro de que cuando lo veo, él tenga el 100 % de mi tiempo. Me aseguro de no estar con el teléfono o perdiendo el tiempo en otro lugar", contó en People en 2022.

"Él necesita a su padre en su vida, y estoy feliz de que me vea como un superhéroe, y espero que siga siendo así", reveló.

Una vida amorosa compleja

Tras su ruptura se comenzó a especular sobre nuevas relaciones, y entre los nombres se escucharon Cario Dwek y Naomi Campbell. Pero fue en 2019 cuando apareció de la mano con la modelo Maya Henry de manera oficial.

Con ella se comprometió en 2020, pero tristemente se separaron en 2021. No obstante, desde entonces su relación ha sido intermitente, con idas y venidas. De hecho, entre 2022 y 2023, Henry ha acusado públicamente a Liam de comportamientos tóxicos u controvertidos. De hecho, aseguró que se sentía "maltratada" y "manipulada".

Liam Payne y Kate Cassidy en 2023 | GETTY

A raíz de ese momento algunas mujeres que aseguraban haber estado con él se unieron con un testimonio similar. Sin embargo, él siguió con su vida sentimental con normalidad y desde 2022 ha estado con la influencer Kate Cassidy, quien estaba en Buenos Aires cuando el artista ha fallecido.