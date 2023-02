Así es Óscar Jaenada: su hijo de 11 años, el día que rechazó 'Camarón' y su polémica en México

La relación de Óscar Jaenada con el cine empezó cuando era un niño. El actor de 47 años descubrió el séptimo arte casi por casualidad.

Su abuela vivía en el mismo edificio del cine Rívoli y el cartel de la sala colgaba de su balcón. Recibía como pago entradas ilimitadas para acceder a la sala y el pequeño Óscar las disfrutó sin dudar. "El cine, de alguna manera, era mi niñera", ha contado el actor que presenta la serie Operación Marea Negra, junto a Jorge López, Luis Zahera y Nerea Barros, entre otros conocidos actores españoles. "Veía una y otra vez las películas que ponían hasta que mis padres venían a por mí".

De dormir en la calle a trabajar en Hollywood

Los inicios de Óscar Jaenada como actor no fueron fáciles. Después de iniciarse sobre las tablas, quiso dar el salto al cine inspirado por la película Historias del Kronen de Montxo Armendáriz (1995).

"Vine sin nada, con las dos manos atrás, con muy poca confianza de los que más me querían y con una soberbia que ahora me sorprende", ha contado en una charla con Mara Torres.

Así, sin demasiado apoyo, se trasladó a la capital con ilusión y una mano delante y otra detrás. Durmió en la calle hasta que encontró su primer empleo como camarero en el Hard Rock Café. "Yo había llegado a Madrid y quedé con un chaval para que me hiciera unas fotos, ahí ya se me quedó la mitad del dinero. Luego busqué un hostal para dormir un día y me gasté el resto. Y me fui a un banco en la plaza Ortega y Gasset", contó sobre esos inicios en El País.

En el Hard Rock Café encontró un primer sueldo y un cliente que resultó ser el director de casting Luis San Narciso, que se fijó en él y sugirió su nombre para participar en series como 7 vidas y Compañeros. Fue así como arrancó una carrera que pronto dio el salto a la gran pantalla —con premio Goya incluido— y que lo ha llevado hasta Hollywood, donde ha desarrollado buena parte de su carrera en los últimos años.

Rechazó el papel de Camarón de la Isla

Óscar Jaenada no tardó en llamar la atención de la Academia de Cine y en 2004 recibió su primera nominación al Goya a Mejor actor revelación por la película Noviembre de Achero Mañas. No lo ganó entonces pero sí lo hizo en 2006. Óscar Jaenada fue el Mejor actor protagonista de ese año por meterse en la piel de Camarón de la Isla en la película Camarón de Jaime Chávarri.

El actor se hizo con el cabezón por un papel que rechazó de primeras y que finalmente aceptó por insistencia de su hermano.

"Ese día cené con mi familia y cuando lo conté mi hermano, artista y flamencólogo dio un golpe en la mesa, me dijo que llamara en ese mismo instante al director para decirle que había tenido un mal día y que aceptaba el proyecto", ha contado sobre la importancia de Víctor Jaenada en su decisión.

El día que recogió el premio se acordó de su familia y también de las personas que le dieron sus primeras oportunidades dentro de la industria, el director de casting Luis San Narciso y el director Achero Mañas.

Su polémica elección para Cantinflas

De Camarón de la Isla a Mario Moreno Cantinflas. El actor catalán se maneja como nadie en las películas biográficas y, tras interpretar al cantaor, se presentó al casting para ser Cantinflas en el biopic sobre el actor mexicano.

Su elección estuvo rodeada de polémica ya que en México no se vio con buenos ojos que se eligiese a un español para este papel. Óscar Jaenada trabajó duro para convencer con su interpretación.

"Fue un trabajo muy laborioso, horas y horas de fagocitar todas sus películas hasta conseguir pillarle. Quería saber cómo se movía, cómo improvisaba y tuve la ayuda de un foniatra para conseguir el acento", contó en La Vanguardia. "Todo este proceso fue muy laborioso, pero no complicado. Lo complicado fue ser un español en México queriendo hacer de Cantinflas, preguntando por las calles, preguntando a su familia".

Para el actor "fue realmente difícil encontrar la confianza en las personas que quería que hablaran de él sin que pensaran que era un imposible al ser español", explicó en esa misma entrevista, en la que explicó también cómo se dio cuenta que había logrado hacerse con el papel. Fue el día que el hijo del actor fue al set de rodaje.

"Le pusieron una escena y en cuanto me vio dijo que estaba muy bien pero que se la pusieran sin doblar, que quería oír mi voz. Cuando le dijeron que era la mía la que sonaba hizo una reacción que recordaré toda mi vida", explicó citando las palabras textuales de Mario Moreno Ivanova. Le dijo: “Óscar, se me achicó la piel”.

Una carrera lejos de España

Cantinflas es solo un ejemplo de las muchas películas que Óscar Jaenada ha rodado lejos de España. De hecho, el actor ha asegurado en más de una entrevista que hace tiempo que su economía no depende de la industria nacional.

"Tengo la suerte de que gracias a Dios yo no vivo de España ya. A mí los ingresos no me los provoca España", aseguró en una entrevista con El Español.

Óscar Jaenada vive de su trabajo fuera pero defiende que no es carne de Hollywood. "A mí no me pueden quitar la tierra. Siempre digo que voy a por el oro a la ciudad de plástico", presume el actor que ha grabado con Matt Damon y Benicio del Toro la película Che (2008); junto a Johnny Depp y Penélope Cruz Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) y con Robert De Niro, Manos de Piedra (2016)

Su hijo Aran Jaenada Goenaga

Óscar Jaenada tiene un hijo de 11 años (febrero de 2011). Arán Jaenada Goenaga es fruto de su relación con la actriz Bárbara Goenaga, actual pareja del político Borja Sémper.

Los dos actores estuvieron juntos hasta 2012. Se separaron un año después de nacer el pequeño .

Arán vive con su madre en San Sebastián, un de los tres lugares de residencia de Jaenada, que divide su tiempo entre esta ciudad, Madrid y Estados Unidos. Lo comparte con su mujer, con quien rehizo su vida tras esta separación. Su identidad es un misterio para el gran público.

Condenado a tres años años de cárcel

Óscar Jaenada ha conseguido mantener su vida privada lejos de los medios, pero en abril de 2017 protagonizó numerosos titulares por un tema extralaboral, que acabó provocando su enfado por otros motivos.

El actor fue condenado tres años de prisión por falsificar el título de patrón de embarcaciones de recreo (PER). Jaenada reconoció los hechos y finalmente llegó a un acuerdo con la acusación para cambiar la pena por una multa de 3.600 euros.

"Me condenaron a tres años de cárcel, cuando no condenan a tres años de cárcel ni a estafadores ni a violadores casi. Hay una serie de cosas que pasan judicialmente que son para huir", contó el intérprete, que lamentó el trato que los medios dieron a la noticia. "Dejas de creer en los medios de comunicación cuando luego te dedican diez minutos en el informativo para hablar de esto. He trabajado con Robert De Niro, con Bruce Willis, con Al Pacino, con todos los que quieras, y a eso no han dedicado ni un solo minuto de información. Obviamente hay una persecución institucional que está ya muy normalizada. Mira a compañeros como Guillermo Toledo y otros que judicialmente se ven abocados a posicionarse. Eso les implica no volver a trabajar".