Así van las negociaciones entre Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos: esto es todo lo que se sabe

Siguen las negociaciones entre Piqué y Shakira para llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, y así evitar llegar a juicio. Por ahora, ambos han dejado claro que esperan una solución pactada, ya que descartan completamente terminar en los tribunales.

Desde el principio, la idea de la cantante ha sido tener ella la custodia de los pequeños para poder regresar a Miami. No quiere quedarse en Barcelona porque apenas tiene personas queridas aquí.

Sin embargo, esto está completamente descartado para el futbolista, que insiste en que sus hijos sigan viviendo, como hasta ahora, en la ciudad condal.

La expareja, según recoge El Mundo, no cierra la puerta a un acuerdo, aunque por ahora ambas partes reconocen que no está siendo posible: "Seguimos las dos partes en negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo pero por el momento, no ha sido posible".

Shakira y Piqué están respetando el preacuerdo de la custodia

Por ahora, lo que sí se sabe es que Piqué y Shakira están respetando el preacuerdo, es decir, que Milan y Sasha pasen 15 días con cada uno de sus progenitores. El deportista estuvo con ellos en junio y dos semanas después regresaron a su hogar familiar, donde actualmente vive la colombiana.

No todo en las negociaciones está tan atascado. La pareja ha mantenido durante sus 12 años una independencia económica que ha facilitado mucho esto: no tenían inversiones comunes.

El mismo medio destaca que una vez lleguen a un acuerdo, redactarán un comunicado que irá firmado por ambas partes para despejar dudas y evitar la propagación de rumores.

Piqué emitió un comunicado denunciando el acoso mediático

Precisamente, días atrás, Piqué emitió un comunicado donde se indicaba que "estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación".

Además, manifestó que todo este asunto ha obligado al empresario y jugador del FC Barcelona a cambiar sus itinerarios y rutinas diarias "con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano". El seguimiento continuo de "algunos medios y paparazzis" ha obligado a Piqué a tomar medidas.

El comunicado de Gerard Piqué // Gerard Piqué

Así, de momento habrá que esperar hasta que la pareja llegue a un acuerdo.