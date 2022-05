El audio que muestra que Amber Heard empezó a golpear a Johnny Depp en una pelea

Después de 11 días de parón, se ha reanudado el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard, acusados mutuamente de difamación. En las últimas sesiones antes del receso, Amber estuvo testificando contra su exmarido, acusándolo de múltiples episodios de violencia física y sexual hacia ella.

En la reanudación del caso el lunes 16 de mayo, la jornada ha empezado con un audio aportado por la defensa de Depp que revela que Amber Heard empezó una pelea física contra el actor. El audio en cuestión es la conversación posterior que tienen tras la pelea, donde ella matiza que no el había dado puñetazos: "Te estaba abofeteando. No te estaba dando puñetazos. Cariño, no recibiste puñetazos".

La discusión continua con él diciéndole que no le diga lo que se siente cuando le golpean, a lo que ella le responde que sabe lo que es porque ha estado "mucho tiempo en eso". Por su parte, Depp continúa manteniendo que Heard le golpeó con el puño cerrado.

Ante esta grabación, Amber Heard ha explicado que la discusión se produjo cuando ella intentaba protegerse en una habitación y su expareja no le dejaba cerrar la puerta. "Ya sabía lo que me haría cuando él traspasara la puerta", ha explicado ante el tribunal, y ha añadido: "Golpeé sus brazos y su cuerpo mientras él intentaba evitar que yo cerrara la puerta".

Además, ha querido puntualizar que sus golpes eran a modo reactivo, para defenderse de la agresividad de Depp: "Cuando hablo de abofetearlo, me refiero a la disparidad, la disparidad entre Johnny y yo en nuestras peleas, la disparidad de cómo él me golpearía proactivamente y yo tendría que hacerlo de forma reactiva".

Se divorció de Johnny Depp porque temía por su vida

En la misma sesión, Amber Heard admitió que se separó de Johnny Depp en 2016 porque las discusiones violentas se habían vuelto algo habitual y empezó a temer por su vida.

En este sentido, Amber narró varios episodios en los que ponía de manifiesto el caracter de Depp, como una fuerte discusión que tuvieron mientras estaban en Francia. La actriz tuvo que rodar una escena de sexo y Johnny se puso celoso y agresivo, sin creer que se hubiese utilizado a una doble para dicha escena.

También detalló otra pelea en la que el actor le lanzó un móvil a la cara, lo que supuso el detonante para presentar su demanda de divorcio. "Sabía que tenía que irme. Sabía que no sobreviviría si no lo hacía", confesó, y añadió: "Tenía mucho miedo de que se terminara mal para mí y no quería realmente dejarlo, lo amaba tanto".

Finalmente, la intérprete confiesa que llevó a cabo el divorcio porque la situación estaba afectando gravemente a su salud: "Perdía el cabello, adelgazaba, estaba muy enferma, tenía herpes, no podía dormir, me despertaba de noche en medio de crisis de pánico".