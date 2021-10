Aurah Ruiz habla sobre su supuesto intento de atropello a Jesé Rodríguez: "Hubo una discusión"

Te interesa El polémico mensaje de Jesé Rodríguez sobre sus gustos sexuales por el que le llueven las críticas

Aurah Rodríguez ha publicado un vídeo muy molesta en su canal mtmad en el que se ha pronunciado sobre el supuesto intento de atropello a su pareja, el futbolista Jesé Rodríguez. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo en redes sociales en el que se ve supuestamente a la canaria intentando atropellar al delantero de Las Palmas tras una discusión a la salida de un concierto.

Un vídeo que, al parecer, publicó un menor de edad en su perfil de Instagram y contra el que tanto Aurah como Jesé emprenderán acciones legales. "Discusiones tiene todo el mundo y todas las parejas. Es mi vida personal y no quiero explicarlo. Pero lo que sí que voy a decir es que yo no atropellé a nadie", ha empezado explicando Aurah, asegurando "si tú quieres atropellar a una persona te la llevas por delante, lo matas o le pasa algo. Esto es mentira, se me está acusando de una cosa que no he hecho y es gravísimo".

Tras lamentar que la prensa haya difundido la noticia sin contrastar con ella la información, ha reconocido que sí que discutió con Jesé: "Yo no voy a negar que hubo una discusión, porque sí que la hubo. Pero tampoco voy a admitir que he atropellado a mi pareja".

"El coche que tenemos, un Lamborghini Urus Mansory, pesa 2.272 kilos. Si tú a una persona le pasas el coche por encima lo mínimo que le va a pasar es que se le parta un pie y acabe ingresado", ha continuado explicando para justificar que si lo hubiese atropellado ahora mismo estaría lesionado.

Más tarde, a pesar de haber reconocido anteriormente que sí había habido una discusión, pone en duda que las personas que aparecen en el vídeo sean ellos mismos: "En ningún momento se me ve a mí ni se le ve a Jesé. En el vídeo se ve una persona que está cojeando pero ¿ustedes ven la cara de Jesé? ¿O me ven a mí dentro del coche? Es un coche muy parecido pero no se ve que seamos nosotros y no tengo que dar explicaciones".

Por último, Aurah vuelve a repetir que ella no ha intentado atropellar a Jesé, a pesar de que es consciente de que han protagonizado más de un escándalo público: "He querido atropellar a otras personas, la verdad. Y no lo he hecho, Por eso no lo voy a hacer con el padre de mi hijo. Se me ha ido la bola a veces, lo reconozco, pero no ha sido en esta ocasión".