El polémico mensaje de Jesé Rodríguez sobre sus gustos sexuales por el que le llueven las críticas

Jesé Rodríguez, delantero de la la U. D. Las Palmas, ha vuelto a convertirse en el centro de las críticas por otro mensaje bastante desafortunado, esta vez acerca de sus gustos sexuales.

Lo ha hecho a través de su cuenta secundaria, @officialjeym, en el que comparte sus proyectos musicales y aspectos más relacionados con su vida privada.

"Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza", ha escrito el futbolista canario a través de Instagram Stories.

El mensaje de Jesé Rodríguez sobre sus gustos sexuales // Instagram @officialjeym

No sabemos si se trata de un pensamiento o de la estrofa de una de sus canciones, pero de cualquier manera se trata de unas declaraciones de lo más desafortunadas por las que se ha llevado un buen número de críticas por parte de muchos usuarios que lo tachan de machista y de hacer apología a la violencia de género. Y no es para menos.

Esta no es la primera vez que Jesé Rodríguez hace un comentario despectivo acerca de una mujer. Concretamente lo hizo de la madre de dos de sus hijos, Melody Santana, que después de que ella estallase en redes sociales al ver que el jugador continuaba sin cumplir con la manutención de sus hijos: "Soy la única que te ha querido desde que no eras nadie. Eres un lastre en todos los equipos. Un día te dijeron que ibas a ser el nuevo Cristiano Ronaldo y con suerte vas a Las Palmas y de paso nos dejas en ridículo todos los canarios".

Jesé no dudó en contraatacar a su expareja utilizando frases de lo más despectivas: "Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste".