Avril Lavigne y su teoría de la conspiración: ¿por qué dicen que murió?

Las redes sociales están plagadas de teorías conspiranoicas que no nos creemos, pero que en el fondo nos encanta hablar de ellas.

Una de ellas está protagonizada por Avril Lavigne, la llamada 'reina del pop punk', que saltó a la fama en los 2000 con éxitos como Girlfriend, Complicated o What the hell. La canadiense desapareció del foco mediático durante algunos años y la principal 'explicación' que se encontró es que había muerto y había sido sustituida por una doble.

En 2002, lanzó su primer disco Let go y triunfó mundialmente. Su imagen de 'chica skater', sus prendas de cuadros, su rebeldía y su indudable talento la convirtieron en la artista femenina con más ventas del año y este álbum le permitió ganar el premio Mejor artista nuevo en los MTV VMAs. Entre 2002 y 2003, fue nominada a ocho premios Grammy.

Su siguiente disco Under my skin (2004) seguía el estilo pop punk que la lanzó al estrellato, sin embargo, en 2007 vio la luz el álbum The best damn thing. En él, se alejaba de la rebeldía que la caracterizaba y apostaba por un sonido "alegre, divertido, más seguro y energético", como ella misma dijo.

Tras estos, su carrera fue perdiendo fuelle y en 2014 le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, que le impidió dar tantos conciertos como antes por el dolor de articulaciones y fatiga persistente.

¿Avril Lavigne o Melissa Vandella?

Tanto altibajo artístico y largos periodos de silencio fueron el escenario perfecto para que comenzara a circular la teoría en redes sociales de que Avril Lavigne había muerto en 2003 y había sido sustituida por una actriz y cantante llamada Melissa Vandella. Según esta hipótesis, la canadiense no habría soportado la presión de la fama y se habría quitado la vida.

Los argumentos que daban los defensores de esta teoría eran que había cambios en su apariencia entre 2003 y posteriormente, que su disco Under my skin incluía algunos mensajes subliminales o que en una sesión de fotos apareció con la palabra 'Melissa' escrita en la mano.

Avril y Melissa se habrían hecho amigas y le habría enseñado a cantar, así que cuando esta murió, la discográfica decidió no decirlo y sustituirla porque se parecían mucho. A lo largo de los años, se han aportado muchas pruebas que desmentirían esta teoría, sin embargo, hay algunos que siguen creyéndolo.

Avril Lavigne no odia esta teoría

La intérprete de Sk8ter boy se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esto, la mayoría de ellas en tono divertido, para desmentirlo. Recientemente, estuvo en el podcast Call her daddy, donde la presentadora le dijo nada más comenzar: "Entonces, ¿tu nombre es Avril Lavigne o Melissa Vandella?". Su respuesta fue: "Obviamente soy Avril Lavigne".

Entre risas, sostuvo: "La teoría conspirativa de que yo no soy yo... Genial. Pero obviamente soy yo. Es tan absurdo. ¿Cuándo comenzó? Creo que fue con mi segundo álbum, ¿no?".

Y apuntó que no le molestaba mucho esa teoría porque había escuchado peores sobre otros artistas: "Siendo honesta, no es tan horrible. Podría ser peor. Siento que tengo una [teoría] de las buenas. No creo que sea algo negativo o espeluznante".