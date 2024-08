Sabrina Carpenter, Shawn Mendes y Camila Cabello: todos los detalles de la presunta relación a tres

Aunque actualmente Shawn Mendes y Camila Cabello no son pareja, han protagonizado una de las mayores historias de amor de la industria internacional.

Sin embargo, no ha sido una relación al uso, sino que Sabrina Carpenter ha estado metida en muchos momentos de la relación con su supuesto noviazgo con Mendes.

Para situarnos debemos saber que la intérprete de Havana y el autor de Mercy comenzaron su relación en 2019, después de que la cantante confesara en varias ocasiones que siempre había sido fan del canadiense.

Los artistas se conocieron en 2014, en una gira de Austin Mahone, pero no fue hasta su colaboración Señorita cuando empezaron a dar rienda suelta a su amor. De hecho, el videoclip cuenta con más de 1.700 millones de visualizaciones en YouTube.

¿De qué se conocen Sabrina y Camila?

Por otro lado, hay que mencionar que Sabrina era seguidora de Cabello desde que ella formaba parte de Fifth Harmony. De hecho, publicaban fotografías, se seguían en redes sociales e incluso estaban juntas durante muchos eventos. En 2015, Fifth Harmony y la intérprete de Expresso actuaron en los Radio Disney Music Awards.

En 2016, con el lanzamiento de Bad Things, a pesar del odio que Camila estaba recibiendo de muchos fanáticos de 5H, Carpenter le mostró su apoyo. Un año más tarde, Sabrina fue la encargada de entregar el premio Mejor Pop a Camila Cabello en los MTV EMA.

En el año 2021 la autora de Please, please, please declaró que era una gran admiradora de la intérprete de Shameless:"Amo a Camila Cabello, soy una gran fan de ella, ella es increíble y siempre es increíblemente amable conmigo".

¿Cuándo se distanciaron las cantantes?

Pues para hablar de su distanciamiento debemos remontarnos hasta el año 2021, cuando Shawn y Camila oficializaron su relación. Solamente un año después la estadounidense deja de seguir a la latina en redes. Esto levanta cierta curiosidad, pero nadie le dio la suficiente importancia hasta el siguiente año.

"Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación amorosa, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca", dijeron en Instagram para dejarlo. Además, agregaron: "Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos", fueron las palabras con las que los artistas ponían fin a su relación después de dos años.

Camila estuvo con Austin Kevitch en el verano de 2022, pero supimos que dejaron su relación en enero de 2023, cuando Austin lo anunció a través de una entrevista donde dijo que estaba soltero.

¿Cuándo comenzó la relación entre Sabrina y Shawn?

Es en febrero de 2023 cuando la intérprete de Nonsense fue vista paseando por las calles de Los Ángeles junto al autor de Stitches, y es ahí cuando todo empieza a cobrar sentido.

Solo 22 días después, Shawn fue visto fuera del apartamento de Camila y unos días después, cinco días más tarde, fue pillado de nuevo con Carpenter.

Un auténtico caos, un triángulo amoroso con idas y venidas que no situaban a ninguno de sus seguidores.

En marzo de 2023 el intérprete de Treat Your Better y la autora de On My Way seguían viéndose juntos y según informó ET su relación ya era oficial. Incluso asistieron juntos a la fiesta de lanzamiento del álbum de Miley Cyrus.

Los fanáticos estaban obsesionados con el triángulo amoroso y se dieron cuenta de que Shawn llevaba con orgullo la piedra de nacimiento de Sabrina alrededor de su cuello en una fiesta de Vanity Fair.

Justo cuando pensábamos que teníamos una nueva pareja pop, él salió a negar los rumores de una relación con Carpenter en la televisión holandesa RTL Boulevard.

Según parece ella no esperaba esa declaración, y así lo insinúa en la letra de alguna de sus canciones.

De vuelta al ruedo: Camila y Shawn

En abril de 2023, Camila y Shawn coinciden en Coachella y se besan, tal y como detectaron las cámaras. Sin embargo, tras el revuelo confirmaron que fue cosa de una sola vez.

Más tarde, en abril, se filtraron varias canciones inéditas de Shawn donde cantaba sobre cómo no puede olvidarse de Camila y compara a cada chica con la que se junta con ella, demostrando que no consideraba a Sabrina nada serio.

Es en noviembre de este mismo año cuando Sabrina lanza Cindy Lou Who, que los fanáticos especulan que trata sobre la latina y la situación en el festival.

Indirectas en canciones

Camila habla supuestamente de Shawn en su obra BOAT, en la que expresa sus pensamientos sobre su comportamiento de ida y vuelta con ella y cómo debería admitir que está obsesionado con ella.

Sabrina ha seguido de cerca la relación de Camila y Shawn, interaccionado en las publicaciones de la pareja, por lo que no es descabellado pensar que el caos de sus relaciones enfrentadas le daría inspiración para su nuevo álbum.

Por ejemplo, así lo demuestra con la canción Dumb & Poetic en la que habla del peor chico que conoces: un hombre que explica las cosas de manera machista y está obsesionado con los "libros de autoayuda" y le encanta "masturbarse con las letras de Leonard Cohen".

Desafortunadamente para Shawn, los usuarios de redes creen que la canción habla de él.

Shawn y los alucinógenos

Se especula que la letra de la mencionada canción de Carpenter, en la que se encuentra también el verso "prometo que los hongos no cambiarán tu vida", es un llamado a Mendes, quien ha hablado abiertamente sobre su consumo de psicodélicos y su aprendizaje sobre prácticas holísticas.

En un concierto en Londres, Shawn le dijo a los asistentes: “Había artículos muy locos sobre mi incorporación a una secta y a una sociedad de magos”. El cantante se rio antes de admitir que había “probado hongos” para obtener una nueva perspectiva sobre su vida.

No sabemos en realidad si todas las canciones de Sabrina, Shawn y Camila hablan de su triángulo amoroso, pero sí encontramos muchas coincidencias que no han pasado para nada desapercibidas para los fans de los tres artistas.

¿Debería Sabrina dar las gracias a la pareja por sus éxitos?