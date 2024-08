El drama amoroso entre Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Joshua Bassett

Los triángulos amorosos son un tema de corazón recurrente, y es que a casi todos nos gusta pasar horas y horas buceando en la red para entender qué ha sucedido cuando un famoso deja a su pareja por otra.

En el mundo musical hemos tenido triángulos tan míticos como el de Nick Jonas, Miley Cyrus y Selena Gómez, o el de John Mayer, Taylor Swift y Katy Perry. Pero si hay uno que ha llamado la atención, ese ha sido el de los estadounidenses Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Joshua Bassett.

Lo habitual en estas historias es que haya pruebas muy claras de las relaciones, que las parejas lo hagan oficial o la prensa les pille de la mano. Pero en esta última historia, las únicas evidencias son las canciones y las teorías de los fans.

El inicio de todo

La primera relación habría sido la de Olivia Rodrigo con Joshua Bassett. Antes de lanzar sus primeros singles, la cantante estadounidense era actriz, y ambos artistas coincidieron en la serie High School Musical: The Musical: The Series, derivada de la famosa saga de películas de Disney Channel High School Musical. Allí, Olivia Rodrigo interpretaba a Nini Salazar, mientras que Joshua Bassett encarnaba a Ricky Bowen.

Las publicaciones de ambos en Instagram, así como sus vídeos juntos en un evento de la serie, dieron fuerza a la teoría de que ambos estaban saliendo.

Hipotético final

En medio de la vorágine causada por los rumores de su relación, un tiempo después llegaron nuevas especulaciones de que esta había terminado. Se trataba de un rumor que se apoyaba en un trabajo musical de Joshua Bassett, titulado Anyone Else.

El sencillo fue publicado en verano de 2020, y su letra contenía frases como "¿Cómo se supone que voy a pensar en otra cosa? ¿Cómo voy a seguir guardando esto para mí?" o "He terminado de fingir que quiero a alguien más". No obstante, lo que más llamó la atención a sus seguidores fue el videoclip: se podía ver a Joshua agarrado de una mano misteriosa dentro de un coche.

En el final del vídeo, donde el artista aparece tumbado sobre un tejado, se escucha a una voz que parece ser la de Sabrina Carpenter llamándole, y se ve cómo este se levanta para supuestamente acudir a su encuentro.

Por supuesto, las posibles pistas no tenían sentido si solo venían de una parte, pero el single debut de Olivia Rodrigo, titulado Driver's License, hizo que la teoría de los fans sobre el fin de la relación cobrase más fuerza.

Para el que no la conozca, Driver's License es una canción que habla del sufrimiento por desamor de la cantante. Es una historia donde su pareja decide cortar con ella para irse con otra persona. En la estrofa que hizo saltar las alarmas, la artista descarga su rabia diciendo lo siguiente: "Y probablemente estás con esa chica rubia / Que siempre me hizo dudar / Ella es mucho más mayor que yo / Ella es todo acerca de lo que estoy insegura".

El single debut de la joven estadounidense salió en 2021, cuando ella tenía solo 18 años. Y Sabrina Carpenter cumplía con la descripción que figuraba en la letra a la perfección: tenía 22 años, se movía en el mismo ámbito que Joshua al ser también chica Disney y era rubia. No había ninguna confirmación oficial, pero a sus seguidores les pareció blanco y en botella, y comenzaron a responsabilizar a Joshua de haber roto con Olivia y a Sabrina de entrometerse en su relación.

La respuesta de Joshua

Con todos los focos puestos sobre Joshua Bassett como el malo de la película, el cantante y actor estadounidense decidió responder del modo que mejor se le daba: con música. Aun sin existir una confirmación oficial por parte de ambos de que habían tenido una relación, las composiciones de Joshua parecían dejar bastante claro que Olivia y él sí habían salido juntos.

Así, el título de su tema Lie Lie Lie (Mentira, mentira, mentira) parecía tratarse de una pulla directa hacia Olivia: "Y estás actuando, oh, muy inocentemente / Como si fuese el único al que culpar". Y aún había más: en su tema Crisis, Joshua decía: "Pero no te atrevas a actuar como si yo no te hubiera amado / Como si a mí no me hubiera dolido / ¿No te preguntas si estoy bien después de lo que hiciste?".

Pero las acusaciones no terminaban ahí. De hecho, llegaban a ser más directas aún en su canción Secret, con dos frases que decían lo siguiente: "Espero de veras que te divirtieses / Enhorabuena por andar mintiendo a todos / Me estuviste utilizando durante dieciséis meses".

¿Contraataque de Carpenter?

Solo quedaba una persona por pronunciarse. Por este motivo, cuando el 22 de enero de 2021 Sabrina Carpenter lanzaba su single Skin, los fans enloquecían buscando la conexión que podría tener con todo lo sucedido. Y lo cierto es que, al analizar la letra, todo cuadraba como una posible respuesta a Olivia Rodrigo, aunque Carpenter también quitaba hierro a algunos de los versos de Driver's License.

"Tal vez podríamos haber sido amigas / Si te conociera en otra vida / Tal vez entonces podríamos pretender / Que no hay seriedad en las palabras que escribimos / Tal vez no querías decir eso / Tal vez rubia era la única rima / Lo estás contando de la forma en la que tú lo ves / Como si la verdad fuera lo que tú decides / Algunas personas se lo creerán / Y algunas leerán entre líneas", canta Sabrina.

Todo tenía sentido. Todas las piezas encajaban. Pero Carpenter desmintió las teorías de los fans. Así, dejaba claro que "no es que me sintiese ofendida por unas cuantas líneas en una (magnífica) canción y escribiese una canción réplica sobre ella". También afirmaba que la composición no iba dirigida a una sola persona en concreto, y que simplemente se sintió inspirada para "hacer lo que hago habitualmente para afrontar o superar una situación, escribir algo que desearía haber podido decirme en el pasado".

La artista cerraba su mensaje pidiendo a sus seguidores que parasen de hablar del asunto, especialmente de culpar y criticar: "No quiero que esto se convierta en un ciclo sin fin, así que, por favor, no aprovechéis esto como una oportunidad para lanzar más odio".

Sabrina Carpenter dejaba este mensaje en una publicación de Instagram que ya ha sido borrada. Toda una declaración de intenciones respecto a su postura de pasar página de algo que se había magnificado.

¿Y después?

Parece que la supuesta relación entre Carpenter y Bassett terminó hace tiempo. Se llegó a especular con que uno de los motivos fuese que Bassett fuese gay. Este nuevo rumor surgió a raíz de una entrevista donde afirmaba que Harry Styles le parecía atractivo, y justo después decía: "Supongo que este es mi vídeo de salida del armario".

A raíz de ello, hubo muchas dudas sobre si lo había dicho de broma o no y sobre a qué sigla del colectivo LGTB+ pertenecía. Finalmente, el artista confirmaba su pertenencia al colectivo en una entrevista con QG. Eso sí, también dejaba claro, como ya había hecho en un tuit, que de momento ni quería etiquetarse ni lo veía necesario: "Está bien estar todavía tratando de descubrir quién eres".

Por otra parte, Sabrina Carpenter lanzaba el 15 de julio de 2022 su álbum Emails I Can't Send, que contenía la canción Because I Liked a Boy (Porque me gustaba un chico). Un single donde, tras meses de especulaciones, confirmaba que su relación con Bassett sí había existido, pero que ya habían terminado cuando les llovió todo el odio de los fans en redes sociales.

"¿Y todo esto para qué? / Cuando todo estalló, ya habíamos roto / Por favor, dime quién soy, creo que no tengo otra opción / Todo porque me gustó un chico", canta Sabrina.

En él, Sabrina también menciona algunos de los insultos que recibió en redes sociales: "Ahora soy una rompe hogares, una p****. Recibo amenazas de muerte que llenan camiones", dice en la composición, aludiendo a alguno de los insultos que recibió por redes sociales. Asimismo, la cuarta estrofa es una clara muestra de la impotencia que sintió ante los comentarios recibidos.

"Solo estaba intentando abrazarte y tenerte cerca / Mientras tu corazón estaba fallando / No son ilusiones de internet / Solo dos niños intentando sobrellevarlo", canta.

¿Qué pasó realmente? ¿Hubo relación entre Joshua Bassett y Olivia Rodrigo? Y si la hubo, ¿terminaron realmente mal? ¿Cuál fue el motivo de la ruptura entre Basset y Sabrina Carpenter?

Quedan muchas incógnitas por resolver, pero lo que está claro es que estamos ante uno de los triángulos amorosos más apasionantes y misteriosos de los últimos tiempos.