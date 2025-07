Bad Bunny recibe un inesperado abucheo en uno de sus conciertos en Puerto Rico

Debí tirar más fotos ya ha iniciado sus directos, con un Bad Bunny que ha abrazado su país con una residencia de conciertos de 30 espectáculos en el Coliseo de Puerto Rico.

El inicio de la residencia de Bad Bunny ha sido todo un éxito. El artista está haciendo vibrar a los más de 400.000 asistentes que se hicieron con la entrada de alguno de sus conciertos.

El puertorriqueño está cantando grandes éxitos de su trayectoria, al igual que las canciones de su nuevo álbum. Y todo ello con una estética puertorriqueña que ensalza sus raíces, al puro estilo de su último proyecto.

Sin embargo, no todo fueron vítores positivos y de alegría en el show del intérprete de Callaíta. Y es que en un momento del espectáculo, unas palabras del artista no fueron bien recibidas por su público, que no se contuvo al reaccionar.

"Palancas arriba"

Bad Bunny quiso dedicarle unas palabras al equipo de baloncesto que sigue, Cangrejeros de Santurce, un club de Puerto Rico. Para ello, hizo uso del cántico de los seguidores del equipo: 'palancas arriba', porque acababa de alzarse con la victoria.

Y sus palabras no fueron bien recibidas por todo el recinto, por lo que algunos no dudaron en abuchear al artista que, incrédulo, sumió que sus seguidores no son forofos del mismo equipo de baloncesto que él.

Aunque se quejó de los gustos de los presentes, con una sonrisa siguió con el espectáculo con una sonrisa, quedando tan solo en una anécdota esta intervención no del todo apreciada.