Bad Bunny y Taylor Swift tienen más en común de lo que crees: la curiosa coincidencia de sus canciones

Son los artistas más importantes y poderosos de la música, con permiso de Beyoncé.

Fue en 2023 cuando Taylor Swift le arrebató el título de artista más escuchada a nivel global al de Puerto Rico, que llevaba tres años consecutivos en el número 1 del ranking mundial. Un cambio significativo aupado por la magnitud del Eras Tour, la gira que más dinero ha facturado en la historia de la música. Aunque los ecos de Debí Tirar Más Fotos, el recién estrenado disco del conejo malo, suenan ahora por todo el planeta, Taylor sigue arrebatándole el pódium. Sea como sea, entre ellos está la disputa diaria de lo más escuchado. Son los líderes de la música actual. Ella en el pop y él en el reggaeton. Ella se llevó el Grammy a Mejor Álbum en 2023 y él ganó el Grammy a Mejor Álbum Latino el mismo año. Se vieron en la gala, se abrazaron y se fotografiaron sonrientes.

Así, aunque su género y estilo musical es antagonista hasta la médula, Taylor Swift y Bad Bunny tienen una cosa muy curiosa en común. Los títulos de cinco de sus canciones:

Beautiful Eyes - Ojitos Lindos

August (Taylor Swift)- Agosto

The Black Dog - Perro Negro

Welcome to New York (Taylor's Versión) - NuevaYoL

Como era de esperar, en las redes sociales la curiosidad se ha transformado en meme, con Lindsay Lohan en su papel de gemela en la mítica película Tú a Londres y yo a California.