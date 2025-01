Travis Kelce desliza que Taylor Swift está trabajando en nueva música

El final de The Eras Tour ha significado la consecución de la gira más rentable de la historia de la música, con más de 2 billones de dólares generados por los espectáculos de Taylor Swift. Un final que, al parecer, ha predispuesto a la diva a crear nuevas canciones atendiendo a las palabras de su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

El alero de los Kansas City Chiefs ha participado en una entrevista para el podcast The Pat McAfee Show y, además de charlar acerca de la temporada de la NFL, no ha podido esquivar del todo las preguntas de su entrevistador acerca de los nuevos proyectos discográficos de la autora de Cruel Summer.

"Digamos que estás pasando el rato y cenando y, de repente, surge la chispa creativa", ha comenzado McAfee antes de pasar a preguntar por el papel de Kelce en el proceso creativo, "y la bestia absoluta con la que estás sentado, que pasará a la historia como tal vez el ícono más famoso en la historia de la música... ¿Eres un motivador en todo momento?".

Sin embargo, Kelce se ha mostrado cauto a la hora de contestar, asegurando que "nunca intervendría" durante el proceso de escritura de Swift, "pero estoy aquí para apoyarlo. Estoy aquí para ver hasta dónde puede llegar".

A pesar de todo, Pat McAfee no ha dudado en profundizar acerca de la música de Taylor Swift en la actualidad, sugiriendo que podría estar trabajando en canciones acerca de un tipo "bueno", en lugar de los "f--- boys" sobre los que han girado algunos de sus grandes éxitos. Es ahí cuando Kelce no puede disimular su sonrisa y desliza que "podría haber algunas", eso sí, explica inmediatamente cuáles son los motivos de su silencio: "Ya sabes que no puedo decir nada de eso (...) Escucho música en todas partes".