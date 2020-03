El baile de Kylie Jenner imitando a Christina Aguilera es el vídeo más visto de Instagram

Imagen no disponible / Atresmedia

A sus 19 años Kylie Jenner no se conforma con tener más de 80 millones de seguidores en sus redes sociales, sino que además tiene el vídeo más visto de todo el año. ¿El truco? Su sensual baile imitando a Christina Aguilera en su videoclip 'Dirty'. No es modelo, al menos no a la altura de su hermana Kendall Jenner, que ha logrado colocarse las alas de Victoria's Secret y hacerse un destacado hueco en el mundo de la moda. Tampoco tiene 'reality' propio, aunque goza de un destacado hueco en el suyo familiar y también en el que protagonizó su padre tras anunciar que cambiaría de sexo. Pero es sin duda una de las más queridas por el público, quizá porque todos la han visto crecer desde pequeña y también han seguido su evolución de inocente niña a gamberra e incontrolable adolescente hasta convertirse en la impresionante mujer que tiene a todos enamorados.