El bautizo de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo, no se hará hasta que sea adolescente

A principios de abril Camilo y Evaluna dieron la bienvenida a su primera hija, Índigo. Desde entonces, la pareja se ha centrado en disfrutar en la intimidad de las primeras semanas de vida de su pequeña, compartiendo alguna imagen en redes sociales mostrándola solo de espaldas o algún detalle de sus pies.

Sobra decir que, por el momento, los artistas no tienen pensado hacer una presentación formal de la pequeña de forma pública, aunque sí la harán ante Dios. Sin embargo, no se tratará de un bautizo como se conoce en la religión católica.

Cabe recordar que tanto Evaluna como toda la familia Montaner practican el cristianismo, lo que significa que los niños no se bautizan con pocos meses de vida como ocurre en el catolicismo, sino sobre la adolescencia. El motivo por el que se espera a que los niños sean más grandes es porque es cuando son conscientes y están convencidos y de acuerdo con lo que están haciendo.

Lo que sí harán en las próximas semanas es una ceremonia para que la pequeña sea reconocida en la institución. Se tratará de una presentación íntima en la que solo estarán Evaluna, Camilo, Índigo y el cura, que será el mismo que casó a la pareja en 2018: el pastor Rich Wilkerson Jr. El lugar escogido para este momento tan especial es la Iglesia Vous de Miami.

El motivo por el que no hay padrinos en esta presentación es porque la religión cristiana no contempla roles, algo que sí que ocurre en la católica. Aunque eso no significa que Índigo no tenga padrinos cuando sea más mayor. De hecho, Manuela Echeverry, hermana de Camilo, ya anunció que sería su madrina. "Feliz día a la ahijada más hermosa", escribió Manuela en redes sociales junto a una imagen en la que mostraba que se había tatuado el nombre de su sobrina.