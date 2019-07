Bella Thorne publica una foto desnuda un mes después de que la amenazasen con filtrar contenido similar

Bella Thorne ha publicado una nueva foto en Instagram en la que sale de lo más natural, sin pudor de mostrar su cuerpo. La actriz posa con las piernas cruzadas, de manera estratégica para que no se vean sus partes íntimas. La imagen iba acompañada de una poesía incluida en el libro que ha escrito, 'The Life Of Wannabe Mogul', sobre los desequilibrios mentales.

La actriz ha contado a través de sus redes sociales que ha sido amenazada por este tipo de fotos. Fue un hacker el que hace unos meses aseguró tener fotos suyas de ese estilo, amenazándola con publicarlas sino le daba lo que pedía. Bella Thorne no se cortó un pelo y explicó que "para que los suban ellos, ya lo subo yo" .