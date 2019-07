Bella Thorne habla de la pesadilla que vivió como niña Disney: "Abusaron de mi desde los 6 a los 14 años"

La ex actriz de Disney, conocida por ser una de las protagonistas de la serie 'Shake it up' acaba de sacar un libro, 'The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray', en el que cuenta toda sus experiencias y los trapos de su infancia.

Bella Thorne relata en su libro The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray que sufrió abusos desde los 6 a los 14 años. La actriz decidió asistir al programa BUILT para presentar su libro autobiográfico en el que también daba una serie de declaraciones. La joven empezó en el mundo de la televisión siendo una niña, con tan solo 6 años, y para lo que para muchos sería un sueño, para ella fue una pesadilla.

La actriz asegura que su paso de niña a adulta fue de lo más duro. "Ser abusada desde que tienes 6 años hasta los 14 son unas circunstancias bastante duras", explicaba delante de la cámara. "Estas siendo abusada físicamente todo el tiempo. Parece una situación mucho mas jodidamente difícil que ser perseguida por los paparazzis desde que tienes 12 años", contaba.

"Era muy duro en mi mente pensar en todos esos flashes de los fotógrafos y en toda esa gente que me conocía y hablaba sobre mi pero no tenía ni idea del maltrato con el que lidiaba todo el tiempo. Un maltrato que todo el mundo a mi al rededor conocía pero el que no hacían nada".

Bella Thorne ha querido decir el pecado, pero no el pecador. La actriz no ha señalado ningún tipo de nombre, pero si resalta que "fue algo más duro que sobrellevar toda la porquería a la que me enfrento hoy en día". No es la primera vez que la actriz habla de los abusos que sufrió mientras era una chica Disney.