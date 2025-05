El beso que confirma la relación entre Rosalía y Emilio Sakraya

Además de todas las teorías que rodean a la nueva música de Rosalía, la artista también está siendo objeto de atención por su vida privada. Hace unas semanas, la Motomami fue fotografiada en una actitud cariñosa con el actor alemán Emilio Sakraya en Beverly Hills, una imagen que se ha visto replicada recientemente en las calles de Berlín.

En este contexto, la atención sobre Rosalía se había redoblado en su viaje a Berlín y finalmente ha sido fotografiada dándose un beso con el joven intérprete, confirmando que ambos mantienen una relación sentimental.

Un noviazgo en el que el arte parece haber sido el nexo de unión entre ambos, ya que Sakraya ha hecho varios trabajos en el mundo del cine y la televisión y comparte con Rosalía su amor y talento con la música.

En 2020 sacó su primer álbum, Roter Sand, al que le siguieron 1996 (2022) y Blessings (2024). En este último, en la canción Caccio e Pepe, confirma su paternidad. Poco después de que el tema saliera a la luz, confesó a la agencia alemana Dpa por qué había preferido mantener ese tema en la más estricta intimidad. "Siempre mantuve en secreto que tenía un hijo porque era lo único que quería experimentar y aprender por mí mismo y no compartirlo con el público", contó.

Por su parte, Rosalía mantiene las incógnitas acerca de uno de los discos más esperados de 2025, ya que no hay ni fecha estima de estreno, ni título confirmado, pero sí cuatro canciones registradas en la sociedad de autores americana: No more dramah, La vida es chula, Sao Luis y Carcelera.