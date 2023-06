Beth Rodergas sorprende al anunciar su embarazo: conoce a sus otros dos hijos y a su marido

Beth Rodergas está de enhorabuena. La cantante vive un nuevo éxito profesional con el lanzamiento de su documental Dime: historia de una canción, sobre su relación con el tema que llevó a Eurovisión 2003 y con el que no ha mantenido siempre una gran relación. Estuvo casi 20 años sin cantarla y la retomó en la Barcelona Eurovison Party 2023 celebrada en marzo.

Tras esta fiesta, Beth ha cantado el tema en otras muchas y en todas sus apariciones ha sabido ocultar muy bien su secreto. Beth está embarazada de su tercer hijo.

La cantante de 41 años lo ha contado a través de Instagram, donde ha publicado una imagen en la que presume de barriga. "Increíblemente cierto", señala en el comentario.

Beth etiqueta en la foto a Joan Boix March, su pareja desde hace más de 10 años. El pasado agosto celebraron su 12º aniversario juntos.

La pareja ha formado una bonita familia. En 2012 nació su primera hija, Lía, que tiene ahora 11 años. Cinco años después llegó Kaí, se siete.

"Mi sueño de siempre era ser madre y formar una familia. Mi vida personal siempre estará por encima de lo profesional. Soy muy familiar y ellos son mi mayor tesoro", contó la cantante sobre su familia en una reciente entrevista con ¡Hola!, en la que reconoció que aseguró que no veía posibilidades de que la familia siguiese creciendo.

Los problemas de Beth para ser madre

"Los niños me encantan y he tenido la surte de tener dos embarazos, dos partos y dos bebés increíbles. Con el corazón, tendría como dos más (ríe) pero con la cabeza... la verdad es que siento que dedicarles tiempo es también muy agotador y no quiero abandonar mi carrera tampoco... así que lo veo poco probable", añadió la intérprete, que en una entrevista en 2019 explicó que Kaí nació por fecundación in vitro.

En el programa de TV3, Al cotxe, contó que con 16 años había sido diagnosticada de endometriosis y que eso le provoca fuertes dolores, además de problemas de fertilidad.: "Cada mes, cuando tengo la regla, el tejido se tiene que desprender, pero pequeños trocitos se quedan aferrados al cuerpo, como en el recto o en el apéndice. Se pueden hacer quistes. Es muy bestia el dolor de regla, he llegado a desmayarme, a vomitar, a tirarme por el suelo. Es un dolor muy heavy".

"Kai, mi segundo hijo, es de fecundación in vitro. Con Lía sí fue natural porque me acababan de operar, estaba limpia y fue todo bien. Pero con Kai la endometriosis había afectado a una de las trompas y no me podía quedar embarazada", contó la cantante denunciando que la enfermedad "está bastante silenciada". "Si la sufrieran los tíos se sabría más".