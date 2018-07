Beyoncé, demandada por no protagonizar su videojuego

¡La que le viene encima a Beyoncé! La cantante que parecía llevar una vida modélica, no hace las cosas tan bien como creemos. La mujer de Jay Z dejó más tirados que una colilla a una empresa que estaba creando un videojuego sobre ella, y con los que tenía un acuerdo. Ahora, estos le reclaman a la cantante una minucia por los daños que le han producido...

Beyoncé, que parece no haber roto un plato nunca, viviendo una perfecta vida… ¡Ha sido demandada! Si es que, cualquier celebrity que se precie necesita tener una demanda de lo que sea… En este caso no hablamos de demanda de paternidad, maternidad ni nada eso. La esposa de Jay Z ha sido demandada por una empresa de videojuegos (Gate Five) con los que tenía un acuerdo y a los que dejó más tirados que una colilla.

Al parecer, Beyoncé acordó, por más de 20 millones de dólares, con este desarrollador de juegos crear un videojuego basado en ella: Starpower: Beyoncé. Al poco tiempo la cantante decidió echarse atrás, sin previo aviso con la compañía. Por ello, y según cuenta The New York Post, Gate Five reclama a Knowles la minucia de 100 millones de dólares.

Los representantes de la cantante insisten en que sí tenían la opción de retirarse del proyecto, y más al descubrir que la empresa no llegaba al presupuesto necesario para crear dicho producto con su nombre. Sin embargo, Gate Five asegura que Beyoncé se retiró a sólo tres días de firmar oficialmente el contrato con ellos, en diciembre de 2010.

La empresa encargada de dicho proyecto sostiene que esa actitud de la cantante produjo una pérdida de millones de dólares en sus cuentas, así como el despido de más de 70 empleados. La cosa parece estar complicada para Beyoncé, ya que el juez Charles Ramos ha aceptado la demanda, por lo que la mamá de Blue Ivy tendrá que ir a juicio. Veremos cómo termina todo este jaleo.