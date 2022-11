Billie Eilish confirma que ya trabaja en su tercer álbum y habla de su novio Jesse Rutherford

Billie Eilish lo ha confirmado.

La cantante ya está trabajando en su tercer álbum de estudio. Su hermano Finneas, productor y compositor junto a ella de sus anteriores trabajos, vuelve a convertirse en su persona de confianza en este nuevo proyecto.

"Nos vemos todo el tiempo, y también ahora, estamos empezando a hacer música de nuevo. Recién comenzamos el proceso de hacer un álbum, lo cual es realmente emocionante... Estoy saliendo mucho con mi hermano. ¡Él es mi amigo!", dijo cuando se le preguntó sobre su futuro musical en la charla anual que mantiene con Vanity Fair. Cada año le hacen las mismas preguntas pero las respuestas siempre son diferentes.

A sus 20 años, Billie Eilish ha vivido un auténtico y meteórico éxito, lo que ha provocado que la expectación sobre sus nuevas canciones está por las nubes. No ha confirmado si volverá a los sonidos oscuros y vanguardistas de sus primeros temas o si seguirá con un camino más íntimo y dulce, el que recorrió con su segundo álbum de estudio. When we fall asleep Where do we go y Happier Than Ever son radicalmente opuestos pero con guardan intacta la esencia de Billie Elish.

Mientras el público espera más pistas sobre el tercer álbum de estudio de Billie Eilish, la cantante ha calmado los ánimos de sus seguidores con el lanzamiento de un mini EP que incluye dos temas inéditos: The 30th y TV componen sus Guitar Songs.

Su relación con Jesse Rutherford

Mostrarse cariñosa en público con la que es su pareja ha sido otro de los giros de 180º que la cantante ha dado respecto a su intimidad. Si antes guardaba con recelo cualquier detalle sobre su vida privada, ahora no esconde el buen momento sentimental que atraviesa.

"Sí, estamos saliendo. Y es realmente genial y estoy muy emocionada y muy feliz por ello", ha dicho a la citada revista sobre su relación con el cantante y actor Jesse Rutherford.

Su foto juntos celebrando Halloween confirmó que la pareja iba en serio. Ella, que tiene 20 años, se disfrazó de bebé. Él, que tiene 31, lo hizo de abuelo. Sortearon con humor las críticas por su diferencia de edad.

Billie Eilish y Jesse Rutherford // Getty Images

Aunque ya han posado juntos en una alfombra roja de manera -lo que hace todavía más oficial su relación-, Eilish tiene claro que su prioridad es que se la reconozca por sus trabajos discográficos y su carrera artística antes que por los noviazgos que protagonice. Por eso siempre ha ocultado tanto qué hay de puertas para adentro.

"Me las arreglé para llevar mi vida a un punto en el que no solo era conocida por una persona que pensé que era la más sexy del mundo", dijo.