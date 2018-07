Blanca Suárez publica foto más natural: "Qué más da salir mona o no"

La actriz Blanca Suárez no es la primera instagramer a la que no le importa salir al natural y desmontar el 'postureo' que impera en la red social, donde no tienes claro qué es real y qué no. Otras como Ares Teixidó han querido desmontar la falsa realidad de Instagram, publicando una foto que parece... pero desde luego no es.

En este caso, Blanca apuesta por la naturalidad compartiendo una fotografía con su bol de palomitas en el cine, haciendo lo que muchos hemos hecho alguna vez, aunque pocos confesemos... Así, con la boca llena de palomitas y añadiendo un filtro de Polaroid, que recuerda aún más a aquellas fotos infames que los nacidos en los 80 conservan en los cajones de casa de sus padres -donde siempre quedaba plasmado para la posteridad el peor de los retratos-, publicaba la foto junto al texto: "Qué más da salir mona o no en la foto, tengo un cubo de palomitas delante. Chao".

Los 'likes' no han tardado en lloverle a Blanca y su apuesta por la naturalidad. ¿Será este el principio del fin del postureo? ¿De las caras de cera, las pestañas 'de otro', los postizos, y los retoques? Venga, ¡volvamos a gustarnos como somos!