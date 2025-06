Blas Cantó sale en defensa de Nia ante las críticas de Estrella Morente

La reciente polémica entre la cantante Nia y la cantaora Estrella Morente a raíz de su dueto en OT 2020, donde la granadina improvisó unos versos a favor de la tauromaquia, sigue generando nuevos episodios.

La folclórica ha hecho mención a lo sucedido en un programa de televisión empleando duros términos: "Me entristeció que ella dijera que no sabía nada, cuando yo la avisé de que iba a hacer una introducción. Nia, tendrías que haber sido honesta, porque en esta vida, si quieres ser artista, lo primero es saber ser honesto", indicó.

Unas aseveraciones que han causado un gran revuelo en redes sociales, donde el cantante Blas Cantó ha querido mostrar su opinión. "Pues mira, resulta que sí fue honesta y dijo que la avisaste", ha indicado en su perfil de X, adjuntando un vídeo del momento en el que se abordó el instante en aquella edición de OT.

Un apoyo a Nia basado en la conversación que mantuvo la exalumna de la Academia con sus profesores: "Ella me dijo que si me importaba que hiciese un par de cosas para calentar. Que no me asustara, que iba a calentar. Me asusté un poco al principio porque digo: 'Es otra canción'. Dije: 'Yo no sé cantar eso'", comenta, ya que la canción elegida para interpretar a dúo era Volver de Carlos Gardel.

Relación personal y profesional

Hay que recordar que la relación entre Nia y Blas Cantó se remonta años atrás, con un hito colaborativo en su canción Cúrame, donde ambos hacen gala de sus habilidades vocales en una sentida balada.