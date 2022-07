Bloqueos y ataques de pánico: Jennifer López se sincera acerca de su salud mental

La cantante afirma haber sufrido bloqueos y ataques de pánico por agotamiento cuando era muy joven, desde entonces ha mejorado sus hábitos de bienestar y revela lo que aprendió de estas experiencias en el boletín 'On the JLO'.

Es innegable que Jennifer López lo ha dado todo en sus más de 30 años de carrera, incluso en un momento de su vida casi se deja su salud por el camino: "Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible", aseguraba la actriz y cantante.

Se encontraba en los inicios de su carrera donde acababa de publicar su primer álbum, On the 6, e interpretaba el papel que le dio su primera nominación a los Globos de Oro, Selena. Además, en su vida personal acababa de casarse con el actor y modelo Onaji Noa, por lo que no es de extrañar que su carga de trabajo fuera muy elevada.

Sin embargo, estar tantas horas sin dormir y con tanto trabajo le produjo problemas mucho más graves tal y como contaba en su boletín ‘On the JLO’: "Estaba sentada en una caravana y todo el trabajo y el estrés que conllevaba, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme". La artista asegura que no sabía qué la ocurría y que pensaba que se estaba volviendo loca. Había sufrido un ataque de pánico provocado por el agotamiento y la excesiva carga de trabajo.

Su guardia de seguridad se la llevó al médico y fue este quien la aconsejó dormir de siete a nueve horas, además de acudir a un terapeuta. "Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente", recuerda.

Desde entonces cuida mucho su descanso y afirma que la desconexión llega a ser un tratamiento de belleza que se acumula con el tiempo y que previene el envejecimiento.