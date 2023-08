El bonito gesto de Pink con Britney Spears: cambia la letra de una canción en apoyo a su amiga

La gira de PinkSummer Carnival Tour no hace más que dejar a su paso momentos icónicos.

La artista ya tiene acostumbrado a su público a base de increíbles espectáculos en los que la intérprete se deja la piel. Descubrir en junio su nueva apuesta sobre el escenario fue una demostración más de su compromiso como show woman: después de multitud de conciertos llenos de volteretas y acrobacias, un signo de la cantante, vimos que el paso siguiente era sobrevolar las cabezas de todos sus fans.

El pasado 16 de agosto la estadounidense sorprendió de nuevo a sus seguidores en su show en el estadio Comerica Park de Detroit, después de vivir momentos que se grabarán fácilmente en la memoria de su público, como el concierto en el que una fan le lanzó las cenizas de su madre —acorde a la corriente moda en la que se ha convertido lanzar todo tipo de objetos a los artistas— o aquel en el que interrumpió el show para comer chocolate.

Esta vez se trataba de un momento musical. La intérprete de Try devolvió a su repertorio un tema que no cantaba en directo desde 2017, Don’t Let Me Get Me, en el que hacía una referencia a su amiga Britney Spears.

LA told me, "You'll be a pop star"

"All you have to change

Is everything you are."

Tired of being compared

To damn Britney Spears

She's so pretty, that just ain't me

En su traducción en español, sus versos dicen: Los Ángeles me dijo, "serás una estrella del pop, /todo lo que tienes que cambiar /es todo lo que eres". /Cansada de ser comparada /con la maldita Britney Spears. /Ella es tan linda, simplemente esa no soy yo.

En vez de eso, Pink cambió la letra y pronunció "Sweet Britney Spears".

El bonito gesto llega en un momento especialmente delicado para la cantante de Toxic. Este miércoles se conoció que la intérprete se separa de Sam Asghari, el que ha sido su marido durante 14 meses. Antes del oficializar su enlace, la pareja llevaba siete años manteniendo una relación sentimental.

Medios como TMZ han hablado sobre el posible motivo que se esconde bajo el divorcio de Asghari y Spears, y han confirmado que el modelo habría sido víctima de la cantante.

Pink volverá a actuar este 19 de agosto en Fargo, Dakota del Norte.