Pink sobrevuela entre volteretas un estadio entero durante un concierto y arrasa en redes

Cualquiera que haya seguido la carrera de Pinksabe que las acrobacias son sus señas de identidad y en muchos de sus conciertos sorprende a los asistentes colgándose de unas cuerdas y mostrando todo su talento.

Esto también ha pasado durante su último show en el Stadium of Light en Sunderland (Reino Unido), donde se ha lanzado a cantar su icónico So what y a mitad de la canción se ha colocado las poleas y ha sido disparada de punta a punta del estadio.

Ha dado muchísimas volteretas y se ha cruzado el recinto entero, pero lo más alucinante de esto ha sido que no ha dejado de cantar a pesar de estar dando vueltas a gran velocidad.

Las redes no han tardado de llenarse de comentarios de fans alucinando con que se haya atrevido a lanzarse a un gesto tan valiente, pero saben que no es extraño porque ella ha convertido estas acrobacias en su sello.

¿Qué te ha parecido este video de Pink? Seguro que te ha dejado con la boca abierta.