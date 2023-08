Por favor, dejad de tirar cosas a los artistas

Teléfonos móviles, pulseras o bebidas han puesto en peligro a Harry Styles, Rosalía o Cardi B, además de casi obligar —o directamente hacerlo— a suspender un concierto. Las voces que piden dejar de tirar cosas a los artistas cada vez son más y en todo el mundo.

La última artista en ser blanco de unos fans enloquecidos —y que pierden las formas— ha sido la rapera Cardi B.

El pasado sábado 29 de agosto, durante un recital en Las Vegas, una persona del público no dudó en lanzar su bebida al escenario mientras la cantante interpretaba la canción Bodak Yellow.

Y aunque el vaso no llegó a impactar sobre la artista, sí que le supuso un buen remojón que enfadó mucho a Cardi B, que reaccionó muy enfadada arrojándole el micrófono a la ‘agresora’.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y, además de poner en tela de juicio la reacción de la rapera, han colocado en el centro del debate la moda de lanzar objetos a los artistas sobre el escenario y que ya arrastra a numerosas víctimas.

Escenario de riesgo

Sin duda, un show en directo es el escenario ideal para que un artista reciba el afecto del público de forma directa en forma deaplausos, vítores y regalos. Flores, ropa interior, cartas… han sido desde siempre arrojados al escenario por los más entusiastas fans esperando que sus cantantes preferidos recojan ese especial regalo.

Actualmente esas muestras de cariño se han convertido en verdaderas amenazas para los artistas y, de repente, han hecho de los shows en directo lugares de riesgo para algunos de las estrellas que más pasiones levantan.

Hace solo unos días, una columna en la revista británica de música PopSugar se preguntaba qué había detrás de este fenómeno. Varios expertos lo analizaban y argumentaban como una de las causas, la cercanía y la sensación de familiaridad que las redes sociales crean entre artistas y seguidores, y que propició, por ejemplo, que una fan tirase las cenizas de su madre a la cantante Pink. Además, cómo no, está el ansía de viralidad: los 20 segundos de fama invitan a hacer lo que sea, aunque sea herir a una persona.

"No me andaré con rodeos en mi conclusión: dejad de tirarles cosas a los artistas. Sombreros de ganchillo, camisetas, botellas de agua, restos humanos, teléfonos móviles.. No importa cuál sea el artículo, se quedan ahí una vez que entras en el lugar de trabajo de un músico. Si los fanáticos continúan poniendo a los artistas en estas situaciones inseguras, anticipo que comenzaremos a perder el acceso a ellos, por completo”, concluye la autora del artículo.

Rosalía y su petición en redes sociales

Una de las primeras en lanzar la voz de alarma fue Rosalía. En cada uno de sus conciertos de la gira Motomami ha recogido del escenario numerosos regalos que le han hecho sus fans, especialmente peluches. Hasta que en el mes de octubre, durante un show en Estados Unidos, un ramo de flores impactó en su cara.

Al contrario que Cardi B, Rosalía se supo contener y simuló devolvérselo haciendo ver que le disparaba una flecha con un arco. Horas después lanzó una petición en sus redes sociales: "Por favor, no tiréis cosas al escenario. Y si sois tan ‘motomamis’ que las tirais igualmente, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté".

Harry Styles es vegano, no come nuggets

La reacción del excantante de One Direction al 'ataque' de sus fans, como la de Cardi B, también fue muy comentada; pero a él no le lanzaron bebida, sino comida, unos nuggets.

Entre risas y tras rechazarlos porque él es vegano y no come pollo, las devolvió al público aunque les advirtió que no las comieran porque estaban frías y habían tocado el suelo.

Claro, que no solo han sido unos ‘inocentes’ trozos de pollo rebozado lo que ha tenido que recoger Harry Styles del escenario en plena actuación.

Durante un concierto en Viena hace solo unas semanas, un claro gesto de dolor del cantante confirmó que había recibido el golpe de algo lanzado desde el público en su cara, cerca del ojo. Y aunque pudo terminar el concierto, sí que se vio obligado a parar su actuación durante unos minutos.

Del escenario... Al hospital

Menos suerte tuvo la cantante Bebe Rexha el pasado mes de mayo: un fan le lanzó un teléfono móvil que le dio cerca del ojo y tuvo que abandonar el show para ser trasladada al hospital donde le dieron puntos. El concierto fue cancelado y el ‘ferviente’ seguidor fue arrestado y detenido.

Detenido fue también el agresor de la cantante Ava Max, que fue más lejos en sus intenciones. Este llegó a subirse al escenario y pegó a la artista durante un concierto en Los Ángeles: "Me abofeteó tan fuerte que me hizo un rasguño en el interior del ojo".

El ojo de Kelsea Ballerini también fue el blanco de una asistente a su espectáculo en Boise (Idaho) que le llegó a lanzar un brazalete.

La cantante de country, lejos de enfadarse, se mostró empática con sus fans, aunque sus conductas no sean las apropiadas. "Estoy bien. Alguien me tiró su pulsera. Me golpeó el ojo y esto me asustó más que hacerme daño. Todos tenemos traumas más profundos de lo que creemos. Por eso he abandonado el escenario para calmarme y asegurarme que mi banda, mi equipo, el público y yo estuviéramos a salvo para seguir con el concierto. Todo lo que quiero es que los conciertos sean un lugar seguro. Os quiero y aprecio mucho vuestra preocupación. Hagamos que los dos últimos shows sean seguros", publicaba en redes sociales para tranquilizar a sus fans.

Adele: "Os juro que os mato"

Y ante la ‘epidemia’ de ‘ataques’ que los artistas están recibiendo sobre los escenarios de todo el mundo, hay algunos que prefieren advertir antes de que suceda.

"¿Os habéis dado cuenta que hay gente que va a los conciertos y se olvida de las jodidas reglas de comportamiento y tira objetos al escenario? ¿Los habéis visto?. Atreveos a lanzarme algo y jodidamente os juro que os mato", avisaba Adele en plena actuación.

La intérprete de Hello terminaba su discurso con un consejo: "Dejad de lanzar objetos a los artistas y tirádselos a otras personas".