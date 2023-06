Pink, en shock cuando una fan le lanza las cenizas de su madre en pleno concierto: "No sé cómo sentirme con esto"

Atónita. Así se quedó la estrella pop Pink durante su actuación en el Hyde Park de Londres el pasado domingo 25 de junio. Efectivamente, un fan le había lanzado al escenario una bolsa con las cenizas de su madre.

La artista, que paraba en la capital inglesa con su gira Summer Carnival para asistir alBritish Summer Time festival, estaba recogiendo un objeto de los tantos que suele arrojar el público que se encuentra en primera fila mientras sonaba la parte instrumental de su canción Just Like A Pill. Lo que no se esperaba es lo que se encontró. De hecho, en las imágenes del concierto, se puede ver cómo da las gracias antes de descubrir, casi paralizada, de lo que se trata el "regalo".

La percepción de lo que llevaba la bolsa transparente que tenía entre sus manos le hizo preguntar a la fan: “¿Es esta tu madre?”.

Al ver que la fan respondía afirmativamente, Pink admitió frente al micrófono: "No sé cómo me siento al respecto". Acto seguido, la artista volvió a dejar la bolsa en el escenario y continuó —con el rostro aún sorprendido— su canción.

Su concierto del domingo fue el segundo show protagonizado por la cantante en el festival londinense, del que era cabeza de cartel. Las dos noches agotó las entradas, lo que demuestra el éxito de la artista y de su último lanzamiento: Trustfall, el noveno álbum de estudio, que fue número uno en Reino Unido en febrero.