Britney Spears ayuda a una chica a recuperarse de una cirugía cerebral

Maegan Johnson es una joven de 13 años que cuando tenía tan sólo 7 sufrió un aneurisma cerebral. Durante una operación que duró más de 10 horas la pequeña tuvo un derrame que le paralizó la parte izquierda del cuerpo.

Después de la intervención Maegan estuvo 6 semanas sin poder hablar y empezó a deprimirse hasta que alguien puso uno de sus CD's y al escuchar Toxic de Britney Spears empezó a reaccionar y a recuperarse, tal y como ha explicado:

"Tengo 13 años y vivo en Phenix City, Alabama. Cuando tenía 7 tuve un aneurisma en el cerebro y fui remitida al Scottish Rite Childrens Hospital in Atlanta, Georgia. La primera semana los médicos les dijeron a mis padres que no esperaban un buen resultado. Durante un procedimiento para ver la gravedad del sangrado, sufrí un ACV que afectó la parte izquierda de mi cuerpo. Me sometí una cirugía de 10 horas en el cerebro, y después no pude hablar durante 6 semanas. Tenía que comunicarme con una pizarra y me deprimí mucho. No quería sonreír. Visitantes especiales como animadores, payasos o perros de terapia vinieron para alegrarnos pero nada funcionó hasta que un día alguien puso uno de mis CDs. La primera canción no hizo nada, pero la siguiente fue Toxic de Britney Spears y empecé a sonreí e intenté mover mis caderas y levantar mi brazo para bailar. Esa canción fue incorporada a todas las sesiones de terapia".

Actualmente Maegan está recuperada y tanto ella como sus padres querían que Britney supiese lo importante que ha sido compartiendo la historia en Facebook, que finalmente, ha llegado a la princesa del Pop y le ha contestado compartiéndola y añadiendo: "Me siento inspirada por ti y me alegra que mi música te ayudara en una época tan difícil".