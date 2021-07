Britney Spears incendia las redes con esta sugerente foto para reivindicar su libertad

Britney Spears ha demostrado durante las últimas semanas que ya nadie va a callarla. La cantante, que se encuentra sumergida aún en la batalla judicial contra su padre por su tutela, ya no se corta a la hora de hablar y ha encontrado en las redes sociales el entorno perfecto para hacerlo.

Ahora, la intérprete de éxitos como Toxic o Baby One More Time también ha decidido liberarse de la ropa para reivindicar su independencia, compartiendo en su cuenta de Instagram una sugerente foto que no ha pasado desapercibida para los usuarios. En esta fotografía, la cantante aparece en topless, vestida solamente con unos pantalones cortos mientras mira a la cámara. Sin embargo, esta vez Britney Spears ha optado por no hablar, porque a veces una imagen vale más que mil palabras para explicarse.

Las redes reaccionan a la liberación de Britney Spears

La sugerente foto de Britney Spears, que supera ya el millón de 'likes' en Instagram, no ha pasado desapercibida para los seguidores, que han compartido sus reacciones en la publicación de la cantante. Entre los miles de comentarios, Colin Cloud bromeaba “Oops she did it again” (Lo hizo otra vez), haciendo referencia a la conocida canción de la intérprete estadounidense, mientras que su amiga Paris Hilton señalaba que la cantante “está que arde”. Otros muchos usuarios han comentado lo "libre" que se puede ver a Spears en esta foto, mucho más autónoma y haciendo lo que quiere, como parte del ya consolidado movimiento de '#FreeBritney'.

Batalla judicial contra su padre

La cantante continúa con la batalla judicial para acabar con el control que su padre, Jamie Spears, ejerce sobre su vida desde hace 13 años y reivindicar su libertad. Jamie Spears se estableció como tutor legal en 2008 cuando Britney sufrió un colapso de salud mental y, a día de hoy, se hace cargo del patrimonio de 60 millones de dólares de la cantante. La estrella del pop, ya recuperada, quiere volver a tomar el control de su vida y parece que avanza firme en su lucha.