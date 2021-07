Britney Spears ya no se calla: el dardo que ha dejado para su hermana en Instagram

Britney Spears está saliendo poco a poco del infierno que dice haber vivido durante los últimos 13 años. Así definía la cantante ante la jueza Brenda Penny este tiempo en el que ha sido su padre el responsable de su tutela y por lo tanto de tomar las grandes decisiones de la vida de la artista.

La cantante recibía hace unos días una noticia alentadora. Después del estremecedor relato de su día a día, la jueza permitía que la cantante pudiera por fin contratar un abogado de su elección, ya que Sam Ingham, quien la representaba hasta ahora, había sido nombrado por el Tribunal hace 13 años. La artista cuenta ahora con los servicios de Mathew Rosengart, un abogado conocido por haber representado a estrellas como Sean Penn o Ben Affleck.

Así, este supone el primer paso para que la cantante esté bien asesorada durante el proceso legal que ella misma comenzó para apartar a su padre de la tutela y recuperar su autonomía.

El ataque público a su hermana

Un síntoma de que las cosas avanzan por buen camino es que la cantante ya no tiene miedo a decir lo que piensa. Su cuenta de Instagram ha sido su ventana al mundo durante los últimos años, pero lo cierto es que ese perfil también estaba controlado por su entorno. Hasta ahora. La cantante ha recuperado el control de sus redes sociales y allí es donde ha querido dejar un recado para su hermana Jamie Lynn Spears que no ha pasado desapercibido.

Britney Spears y su hermana Jamie Lynn en 2012 // Getty

"¡No me gusta que mi hermana se presente a una ceremonia de premios e interprete mis canciones en remixes! El supuesto equipo de apoyo me dañó enormemente. Esta tutela mató mis sueños así que todo lo que tengo es esperanza, la esperanza es lo único en este mundo que es muy difícil de matar", escribió en uno de sus últimos post. Sin tapujos, la cantante no tuvo problema en atacar a su hermana de manera pública.

"No voy a actuar en un escenario pronto con mi padre controlando lo que visto, digo, hago o pienso... Prefiero compartir videos desde mi salón de casa en vez de en Las Vegas donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano", añadía, dejando claro a los que critican sus bailes que seguirá publicándolos digan lo que digan.

"¿Cómo te atreves a hacer público ahora que te importo? ¿Me diste la mano cuando me estaba ahogando? No, así que si estás leyendo esto y sabes quién eres y tienes el valor de hacer esto para salvar tu cara a nivel publicitario, por favor para", comentó la cantante en otra publicación que, según los fans de la artista, también iría dirigida a su hermana pequeña.

Por su parte, Jamie Lynn Spears publicaba hace unas semanas un vídeo en el que mostraba su apoyo a su hermana. Sin embargo, para muchos este posicionamiento llegó tarde, cuando el caso ya se había hecho público. "No me importa si ella quiere huir a una selva tropical y tener un millón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque no tengo nada que ganar o perder", dijo.