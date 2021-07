Britney Spears quiere recuperar su tutela y está convencida de que no cuenta con el apoyo de su familia. Tampoco de su hermana Jamie Lynn Spears, con la que ha iniciado una guerra abierta en Instagram.

La contienda está siendo una sucesión de batallas, a cada cual más cruenta.

Primer ataque: Britney contra su familia

La falta de apoyo de su familia la puso Britney Spears sobre la mesa el 23 de junio, durante su primera intervención en el juicio por quitarle la custodia a su padre.

"Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión”, dijo la cantante, que amenazó con demandar a su familia por no haber hecho nada por ayudarla en su lucha por recuperar su tutela legal, en manos de su padre desde 2008.

En esa "familia" se incluye su hermana pequeña, Jamie Lynn, a la que no le gustó estar en el mismo saco que el resto del clan.

Segundo asalto: Jamie Lynn recupera posiciones

Tras las declaraciones de Britney Spears, Jamie Lynn quiso desmarcarse del resto del clan publicando un vídeo días después en Instagram Stories para mostrarle su apoyo.

"La única razón por la que no lo había hablado antes es porque sentía que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía públicamente, no era mi lugar y no era lo correcto", dijo la pequeña de la familia, que se desmarcó del resto: "No soy mi familia. Soy mi propia persona. Y hablo por mí misma".

Britney se adelanta: los dos recados en Instagram

No le convenció a Britney, que tras las declaraciones del 14 de julio le mandó un recado en Instagram. "No hay nada peor que las personas más cercanas a ti, que nunca se mostraron a tu lado, publiquen cosas sobre tu situación, cualquiera que sea, y hablen con rectitud para pedir apoyo", escribió el pasado sábado en la red social.

"¿Cómo te atreves a hacer público que AHORA TE IMPORTA?… ¿Extendiste tu mano cuando me estaba ahogando? Una vez más... NO... así que si estás leyendo esto y sabes quién eres... ¡¡¡y realmente tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvarte las apariencias públicamente!!!", dice el comentario del sábado 17 de julio que muchos interpretaron como un ataque a su hermana, a la que directamente mencionó en la publicación del día siguiente: "¡No me gusta que mi hermana se presente a una ceremonia de premios e interprete mis canciones en remixes!".

Nuevo intento de Jamie Lynn

El doble ataque de Britney Spears ha recibido la respuesta de Jamie Lynn, que este lunes 19 publicó una foto en Instagram con un comentario que muchos interpretaron como un mensaje a su hermana.

"Que la paz del Señor esté contigo y con tu espíritu", decía el texto de la foto de Jamie Lynn. (Decía, en pasado, porque la foto sigue, pero el comentario ya no está. Cayó en la siguiente batalla).

Nuevo asalto: Britney saca la artillería pesada

¿Qué es lo que mejor saben hacer los hermanos mayores? Burlarse de los pequeños.

A esa baza jugó Britney Spears tras la foto de Jamie Lynn y, al vídeo suyo bailando al ritmo de Bad Guy de Billie Eilish, lo acompañó de la frase: "Que el Señor te rodee de alegría hoy".

El vídeo-burla de Britney Spears a su hermana. // Instagram

¿Casualidad? Tiene más pinta de que se estaba burlando de su hermana y del comentario de su foto de Instagram.

Momento de recuperar posiciones: el paso atrás de Jamie Lynn

Las risas de Britney Spears han tenido una respuesta silenciosa de su hermana, que se limitó a borrar el texto de su foto —"Que la paz del Señor esté contigo y con tu espíritu"— y eliminó la posibilidad de dejar comentarios en la imagen.

Britney (por ahora) se ha limitado a borrar el "Que el Señor te rodee de alegría hoy" de su vídeo de Instagram y ha dejado el resto del comentario.

¿Qué será lo siguiente? Pronto lo sabremos.