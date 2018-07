Britney Spears es la primera artista certificada en VEVO en tres décadas diferentes

...Baby one more time ha conseguido 100 millones de visualizaciones en VEVO haciendo que Britney Spears sea la primera artista con certificada en VEVO en tres décadas diferentes batiendo un nuevo récord.

Britney Spears en '...Baby one more time' / europafm.com

En la actualidad no es difícil que un videoclip consiga los 100 millones de visitas debido a las grandes cantidades de fans dispuestos a que su ídolo bata récords de cualquier tipo.

Pero no ocurre lo mismo con videoclips antiguos y eso es lo que ha conseguido Britney Spears con ...Baby one more time. Aún teniendo en cuenta que le han borrado los vídeos varias veces, el primer single que lanzó la cantante en 1998 ha conseguido esta semana las 100 visualizaciones en VEVO, haciendo que Britney sea la primera artista certificada VEVO en tres décadas diferentes.

Esto ha sido gracias al certificado por superar los 100 millones de visitas de ..Baby one more time, lanzado en 1998 y dentro de la década de los 90's; Womanizer lanzado en 2008 y dentro de la década de los 00's; y los certificados de I Wanna Go (2011), Till The World Ends (2011) y Work Bitch (2013) pertenecientes a la década de los 10's convirtiendo a Britney Spears en la reina indiscutible de VEVO.