Britney Spears regresa a Instagram de la forma más auténtica

Britney Spears siempre ha utilizado sus redes sociales como una forma de liberación, como ella misma ha confesado para explicar por qué publicaba fotos en topless. Por eso sorprendió que hace una semana desapareciese sin previo aviso de la red, justo después de haber dado una gran noticia a sus seguidores: ¡Su compromiso con su chico Sam Ashgari!

Paralelamente, la cantante continúa su batalla judicial para recuperar su tutela. Después de que su padre haya renunciado formalmente a gestionar sus bienes, Britney también quiere recuperar el control de sus asuntos personales, que hasta ahora le impedían casarse o tener hijos. Por este motivo, parecía que la artista había podido cerrar su cuenta de Instagram, para que nada le desconcentrase del juicio que tiene el próximo 29 de septiembre.

Sin embargo, parece que este no era el motivo. Britney ha vuelto a Instagram una semana después explicando qué ha estado haciendo estos días. "Algunas fotos de mi escapada de fin de semana para celebrar mi compromiso con mi ... maldita sea .. ¡Prometido! ¡Todavía no lo puedo creer! No puedo estar alejada de Instagram durante mucho tiempo, ¡así que ya he vuelto!", y ha añadido un espontáneo: "Me he hecho estas fotos en Palm Springs con extensiones de clip".

Pero esta no ha sido la única publicación con la que la cantante ha vuelto a Instagram. Con los dos siguientes nos ha demostrado que sigue siendo igual de divertida que siempre con sus inconfundibles coreografías, en esta ocasión a ritmo de Bad Guy de Billie Eilish.

Y tras pasar unos días de relax en Palm Spring, Britney combina sus bailes con sus tareas domésticas, tal como ha explicado en su última publicación: "Así que este soy yo después de pasar la aspiradora en mi comedor. Esta canción de Lenny Kravitz es divertida para bailar", y añade otra novedad capilar: "Mi tinte rojo despareció en la ducha y parecía la escena de un crimen".