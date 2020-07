Brooklyn Beckham y su novia Nicola Peltz anuncian que se casan tras ocho meses de noviazgo

¡Los Beckham se van de boda! Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han decidido pasar por el altar.

"Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí", ha escrito el modelo en Instagram, donde ha confesado que se siente "el hombre más afortunado del mundo" y ha prometido "ser el mejor esposo y el mejor papá".

La publicación viene acompañada de una romántica foto de la pareja, hecha por Harper, la hermana pequeña de Brooklyn.

Además, Nicola Peltz ha compartido la misma imagen para expresar la felicidad que siente, diciendo "me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado".

La pareja inició su romance el pasado mes de noviembre y, no ha pasado ni un año y ya han decidido casarse. La noticia ha alegrado a Victoria Beckham, que ha confesado en las redes que es muy "emocionante" y que está muy feliz "de que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casen".