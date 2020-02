Lady Gaga, Bruno Mars y The Weeknd deslumbran entre encajes y ropa interior en el desfile de Victoria's Secret

¡Ha llegado el gran día! Después de ver las imágenes del desfile que se iban filtrando a cuentagotas, por fin se ha emitido en abierto el show de moda más esperado del año. Lady Gaga , The Weeknd y Bruno Mars , que puso el broche de oro al desfile con una espectacular performance de 24K Magic , mientras a su alrededor desfilaban algunas de las mujeres más hermosas del mundo. ¡Dale al play porque no te puedes perder las actuaciones! ¿Cuál te ha gustado más?

El desfile de Victoria's Secret despierta algo más que pasiones entre el público. Algunas de las mujeres más bellas del planeta, con cuerpos esculturales dignos del mismísimo escultor Miguel Ángel, desfilan cada año para al firma de ropa interior Victoria's Secret.

Pero este no es un desfile cualquiera. Este evento se ha convertido en todo un fenómeno de masas, un show visual y musical que es seguido cada año por millones de espectadores y redifundido en miles de canales y plataformas de todo el mundo.

En su actuación en París, Lady Gaga cantó varios temas de Joanne, entre ellos el que se ha convertido en buque insignia del álbum Million Reasons, pero también otro como A-Yo y John Wayne, luciendo hasta tres modelitos diferentes.

Lady Gaga interpreta 'Million Reasons' en el desfile de Victoria's Secret 2016

Lady Gaga interpreta 'A-Yo' y 'John Wayne' en el desfile de Victoria's Secret 2016

Por su parte, la actuación de The Weeknd era una de las más esperadas del desfile, y no solo por poder disfrutar del espectáculo de Starboy, sino por el morbo de ver el reencuentro de Abel con su ex novia, la guapísima Bella Hadid, hermanísima de la increíble Gigi Hadid, y con quién rompió a principios de noviembre. Un momentazo que ha llenado las redes sociales de comentarios.

The Weeknd interpreta 'Starboy' en el desfile de Victoria's Secret 2016

Y para un evento de tal magnitud, quién mejor que Bruno Mars para poner el broche de oro con su música y ese ritmazo que lo caracteriza. Suenan las primeras notas musicales y la pasarela se convierte en todo un show.

Bruno Mars canta 'Chunky' en el desfile de Victoria's Secret 2016

Bruno Mars canta '24K Magic' en el desfile de Victoria's Secret 2016

Ademas de las actuaciones de la gala. Lady Gaga, se convirtió en otro ángel de Victoria's Secret y cantó Million Reasons en ropa interior entre bambalinas, junto a las modelos de la prestigiosa firma de lencería estadounidense, que también se dejaron ver con su actitud más hot cantando y bailando 24K Magic de Bruno Mars.

¿Qué te han parecido las actuaciones del desfile de Victoria's Secret 2016? ¿Cuál te ha gustado más?