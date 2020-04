Cachondeo en Twitter por las fotos de Ben Affleck fumando con la mascarilla puesta

Supimos a principios de este mes que Ana de Armas y Ben Affleck estaban pasando la cuarentena juntos en Los Ángeles. Aunque no llevan mucho tiempo saliendo (su relación se conoció en el mes de marzo), la pareja decidió instalarse en la misma casa y varias veces se les ha visto por los alrededores paseando a sus respectivas mascotas, con mascarilla e incluso guantes.

Ana de Armas y Ben Affleck / Gtres

Sin embargo, los tuiteros no han podido evitar reaccionar ante las últimas imágenes que se han vitalizado del actor, en las que aparece fumando un cigarro con la mascarilla mal colocada. Probablemente no exista una posición correcta par fumar con una mascarilla, ya que se supone que cuando la llevamos puesta no estamos en un lugar seguro, por lo que no deberíamos tocarla, moverla ni sacarla en ningún momento.

El actor se ha convertido en un meme en Twitter, donde muchos han criticado este desconsiderado gesto. "Qué asco", llegaban a comentar algunos.

MUY ENAMORADOS

Fue la propia Ana de Armas la confirmó la relación con el actor estadounidense al publicar en su Instagram unas fotos que él mismo le hizo en una playa de Costa Rica y que habían sido publicadas previamente por los paparazzi.

Ana de Armas y Ben Affleck / Gtres

La pareja se conoció durante el rodaje de 'Deep Water', donde encarnaban a un matrimonio en el que él consentía las relaciones extra matrimoniales de su mujer para evitar el divorcio. Pero todo empieza a volverse de lo más oscuro cuando empiezan a desaparecer los amantes del personaje interpretado por Ana.

SU REHABILITACIÓN

Fue en octubre de 2019 cuando el actor protagonizó unas polémicas imágenes en estado de embriaguez captadas por los paparazzis que lo esperaban a la salida de una fiesta de Halloween. Tambalénadose y con una máscara como disfraz, Afflex dice a la prensa: "Bueno, ya sabéis qué sucede, es un error, pero no voy a dejar que me pase más".

Previamente, el actor había pasado varias veces por rehabilitación. "Luchar contra cualquier adicción es una pelea difícil que dura toda la vida. Por eso siempre estamos en tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Lucho por mí y por mi familia. Vuestra fortaleza me inspira y me sostiene de formas que no imaginaba. Ayuda a saber que no estás solo", decía en aquel momento.