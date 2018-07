Calvin Harris y Zayn Malik se pelean en Twitter por Taylor Swift

Desencuentro entre Zayn Malik y Calvin Harris por culpa de un fotografía que el ex de One Direction retuiteaba y en la que se comparaba a Taylor Swift con Miley Cyrus. El joven ex de la boy band británica provocó la reacción del DJ escocés después de que postease una cita de Swift hablando del servicio streaming de Spotify.

En esta foto, se comparaba lo que dijo Taylor Swift en contra del este servicio de música con lo que comentaba la presentadora de los premios MTV Video Music Awards: "Yo he hecho mi dinero. Si nadie compra mi disco, es genial. Está bien. Tengo una casa y tengo perros que amo. No necesito nada más".



La oposición del Dj no se hizo esperar reprendiendo al joven cantante de 22 años. "¿Has hecho dinero? Bien... ¿Jo*** al 99% de los músicos que dependen de estos servicios para sobrevivir? Sí, jódeles", respondió airado el productor musical de 31 años.

calvin harris le acaba de cerrar el orto a zayn malik el rey de soundcloud de una manera admirable pic.twitter.com/DJG7dqZ0CV — cris loves luke (@lukep4jero) agosto 17, 2015



Pero no terminó aquí la cosa porque la pareja de la ganadora de siete Grammy no terminó de despacharse a gusto con el joven cantante, al que le reprendió una vez más por no entender lo que supone que un artista exitoso utilice su fama para beneficiar a otro artista: "Quiero decir... Mantente fuera de las cosas que no entiendes", le advirtió Harris.

@CalvinHarris you clearly didn't understand what I just said either — zayn (@zaynmalik) agosto 17, 2015

@CalvinHarris ha you just made an absolute fool of yourself mate — zayn (@zaynmalik) agosto 17, 2015

Ojipláticos por el cruce de acusaciones, los fans de ambos fueron testigos del desencuentro que tuvo su respuesta por parte de Malik: "Acabas de ponerte de tonto tú mismo, amigo. Claramante tampoco entendiste lo que acabo de decir. Así que recomiendo que te calmes. También escribo mis propias canciones", le espetó. Viendo que el desencuentro en las redes iba cada vez a más, Calvin quiso calmar el asunto asegurándole que el comentario no era en contra suya, sino en contra de la cita que había retuiteado. "Te deseo la mejor de las suertes. Tienes una gran voz", subrayó Harris.





@zaynmalik best of luck, genuinely. You've got a great voice — Calvin Harris (@CalvinHarris) agosto 17, 2015

Veremos si las cantantes mencionadas, que la semana pasada vivieron su primer desencuentro tras las críticas de Miley al videoclip de Bad Blood al considerarlo un mal ejemplo, aportan su visión particular de la situación o se mantienen al margen para no echar más leña al fuego.