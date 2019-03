Camila Cabello celebra sus 22 años compartiendo lecciones de vida con sus seguidores

La cantante cubana ha compartido con sus seguidores, el mismo día de su cumpleaños, unas fotografías por Instagram con una lista de 22 cosas que ha aprendido a lo largo de sus 21 años. Además, ha querido enseñar a sus seguidores que hay que llamar a la familia, pasar más tiempo con los abuelos, ya que la vida a veces no es tan fácil como parece, también les ha animado a encontrar un momento para leer.

El objetivo de Camila Cabello es inspirar a sus fans y hacer de mentora a los más jóvenes compartiendo sus propias experiencias. ''Ya tengo 22!!!!!!!!!! Aquí os dejo 22 cosas que he aprendido mientras tenía 21'', escribió junto a la imagen de su lista.

Os dejamos la lista que ha hecho Camila, a lo mejor todos podemos aprender algo nuevo:

1. ¡Llama a tu familia! Llama a tus padres, a tus hermanos. El tiempo pasa muy rápido. Llama a tus padres, nos olvidamos de que ellos también se hacen mayores.

2. Pregunta cómo les va la vida a tus abuelos. Pregúntales muchas cosas. Son libros llenos de historias.

3. La vida. Es. Muy. Dura. Es complicada. Las frases inspiradoras y positivas no te advierten de eso. ¡Las relaciones son complicadas! Nada en la vida tiene sentido. Cuanto antes pares de intentar ponerle orden a la vida y solo te dediques a reírte de lo absurda que es, serás mucho más feliz.

4. En muchas situaciones te darás cuenta: ''Nada es bueno o malo. Solamente el pensamiento hace que se convierta en un problema".

5. No hay ningún sentimiento comparable al sentimiento de enamorarse. Aunque todo lo demás sea igual de importante, no conozco ningún sentimiento que contenga la misma intensidad que el amor.

6. Si nunca te has enamorado, enamórate de tu vida, busca algo que te acelere el corazón, lee, viaja, aprende, escucha...

7. Darte un baño caliente con mucha espuma en tus 20 es una experiencia espiritual.

8. No sabéis cuántas veces mi padre me ha dicho: ''He pestañeado y ya tenía casi 50 años''. Eso me asusta mucho. La vida es muy corta para estar con gente que no te gusta.

9. Busca tiempo para leer y te prometo que te encantará. Leer es la única manera de vivir 100 vidas en una.

10. Hay que ir hacia adelante siempre, aunque no sepamos dónde acabaremos.

11. Toma esas decisiones que estás posponiendo. Te hará sentir un 99% menos estresado.

12. Sé romántico con las pequeñas cosas.

13. Solía irme a dormir a las 3 de la mañana y me despertaba a la 1 de la tarde, es divertido pero no aprovechaba mis días. Madruga, experimentarás mucho más tus días.

14. Echo de menos escuchar canciones de amor en la radio. Hacerse el duro y no darle importancia a las cosas es muy triste hoy en día. Vivir con intensidad también significa sentir con intensidad.

15. El dinero, la fama y el éxito no son una motivación sostenible. Trabajar duro en algo que te gusta es algo sostenible para toda la vida.

16. Cada vez que te bloquees a la hora de tomar una decisión, no preguntes por las opiniones de los demás. Las respuestas solo las tienes tú.

17. No vivas la vida fingiendo ser una persona que no eres solo para complacer a los demás.

18. No te compares con las personas que ves en redes sociales. Todo el mundo se inventa un show en redes sociales. Nada es lo que parece.

19. Cuando tus problemas te superen, lee sobre el espacio o sobre la tierra, sobre el tiempo que llevamos vivos los humanos. Te hará sentir muy insignificante y con ello, los problemas también te parecerán pequeños e insignificantes.

20. Las personas que no te gustan (las malas personas, los acosadores, los que crees que son el demonio), todos han pasado por algo que les ha hecho ser así, si hubiera sabido eso antes, no juzgaría a la gente tan rápido.

21. Cuando te sientas triste, mira películas de Disney, harán que recuerdes la inocencia y la simplicidad de ser un niño.

22. Me ha costado mucho aprender que cada persona tiene una versión diferente de lo que es una ''buena vida''. Solo porque la versión de alguien de vivir una ''buena vida'' es salir de fiesta y emborracharse, no significa que yo con 21 años tenga que sentirme mal si no es lo mejor para mi. Es bueno sentirte en paz con la vida que estás viviendo.

''P.S.: Realmente no sé nada y solo me lo estoy inventando, viviendo crisis emocionales, llorando, riendo, confundiéndome, sintiéndome en las nubes, sintiéndome horrible y viviéndolo todo otra vez este año. Soy muy afortunada.'', escribía la artista al final de la lista.

Camila también ha compartido un vídeo de los momentos más especiales que ha vivido a lo largo de sus 21, en el que aparecen momentos íntimos y divertidos de ella junto a sus amigos y familiares.