Camilo y su historia con Evaluna, su mujer y madre de su hija Índigo

La historia de Camilo y Evaluna se remonta a 2014. Los dos artistas, que forman una de las parejas más sólidas del panorama musical, se conocieron gracias a un champú infantil y un año más tarde empezaron su relación. La boda llegó en 2020 y en 2022 nació su primera hija, Índigo, de la que anunciaron su llegada lanzando una canción con su nombre.

En Índigo la pareja canta a la felicidad que supone la llegada de su bebé: "Como puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido (...) No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo".

Cómo se conocieron Camilo y Evaluna

"Nos conocimos en Bogotá, nos contrataron a los dos para presentar el lanzamiento de un champú de niños. Un año después ella me escribió y mira: anillito", resumió el cantante colombiano a Pati Chapoy en una entrevista en abril de 2021.

En ese momento los dos tenían pareja pero se pusieron a hablar hablar por Twitter, después Evaluna le pidió el número de teléfono para hablar por WhatsApp y un año más tarde ya eran novios, contaron ellos mismos en un vídeo de YouTube.

La petición de mano fue un poco menos discreta. Camilo se arrodilló ante la artista venezolana en una sala de cine, con el patio de butacas lleno y toda la familia en la sala. El final de la historia ya se sabe: Evaluna dijo que sí.

Una boda de videoclip

La pareja compartió el vídeo de la pedida de mano en sus respectivos canales de YouTube y meses más tarde compartieron el vídeo de su boda.

Evaluna y Camilo se dieron el 'sí, quiero' en febrero de 2020, justo antes de que estallase la pandemia del coronavirus. El videoclip de su tema Por primera vez se hizo con las imágenes del día de su boda.

La cantante venezolana eligió un vestido largo, de color blanco con corte princesa. encaje en la parte superior y con un pronunciado escote. El intérprete de Medellín no pudo evitar llorar al verla acercarse al altar. Se ve en el segundo 50 del videoclip.

Índigo, la primera hija de Evaluna y Camilo

Índigo, la primera de Camilo y Evaluna, también es protagonista de uno de los videoclips del cantante. La pequeña se cuela en el vídeo de Pegao, la canción que Camilo lanzó el pasado 19 de mayo. Fue algo más después de su nacimiento.

Camilo comunicó la llegada de Índigo el 9 de abril de 2022 al compartir en Instagram un álbum con unas fotos de sus pies y varias imágenes del parto. Evaluna dio a luz en casa.

"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!! Creció La Tribu ⛺️🔥☁️", escribió el artista.

En esas fotos se ven los pies de la recién nacida y también se ven en el vídeo de Pegao. En este trabajo se ve a Camilo paseando a la pequeña en un carrito por la calle y con un fular portababé por el jardín de casa.

¿Por qué Índigo? La historia del nombre del bebé de Camilo?

La historia del nombre de la hija de Camilo y Evaluna la contó el propio cantante en una entrevista con People.

Al principio, al saber que iban a ser padres, buscaron una forma de referirse al bebé y buscaron un nombre válido para niño y niña. Encontraron la inspiración al acordarse de un viaje que realizaron a la India. Allí se quedaron impresionados por la importancia que el color índigo, una variedad del azul, tiene en toda la cultura del país.

Se acordaron de aquella historia y optaron por este nombre.

Índigo proviene del latín 'indĭcum' y se traduce como "de la India", pero también se utiliza para referirse a personas a las que se les atribuyen ciertos dones especiales que les coloca en un estado elevado de la evolución del ser humano.

"Nos encanta el Índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Nos encanta. Además, me encanta cómo suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien. Me encanta".