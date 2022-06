¿Qué significan los puntos negros que lleva Camilo en las uñas?

Te interesa Camilo y su historia con Evaluna, su mujer y madre de su hija Índigo

Las manos de Camilo están extradecoradas. El cantante colombiano de 28 años luce numerosos anillos y lleva sus uñas marcadas por unos enigmáticos puntos negros. ¿Qué significan? ¿Por qué se los hizo?

La historia de estos llamativos puntos negros la contó el propio cantante en Instagram Stories después de una pregunta de uno de sus fans.

Camilo explica el significado de los puntos negros de sus uñas // Instagram

"Amo lo poética y significativa que es la imagen de Dios creándonos desde la materia más simple y sucia de todas… el barro, el polvo… (...) Pensar que sin su soplo seríamos solamente una materia inerte… ¡ufff!…(...) Los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo", escribió el cantante.

La verdad sobre el bigote de Camilo

La otra seña de identidad de Camilo es su bigote. Su historia también la contó el cantante. Se la dejó por casualidad cuando tenía 22 años (ahora tiene 28).

"Hace más o menos cuatro años tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto", contó el artista en una entrevista en Instagram en 2020 con Lizardo Ponce.

Camilo luce este bigote 'estilo Salvador Dalí' desde 2016. Aunque al principio sus seguidores no estaban muy convencidos del cambio, a Camilo sí le gustaba por eso decidió no volver a afeitarse.

"Los comentarios eran tan fuertes, por eso son imposibles de olvidar. 'Yo sabía que te habías vuelto loco', 'te dejo de seguir ahora' o 'eres un asco de persona', me decían. Me daba impresión lo carnívoros que fueron conmigo. Por eso me enamoré de mi bigote. El primer comentario que puse a raíz de mi bigote fue: 'Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir'. Y por eso me lo empecé a dejar", contó en la misma entrevista.

Lo cierto es que Camilo le da bastante importancia al aspecto físico y la imagen personal y profesional, tal y como contó a La Vanguardia hace unos meses: "Creo que es algo que llama la atención y que genera impacto en los demás. Soy un estudioso de eso, y cada vez que me miro en el espejo me pregunto quién soy, y si eso que soy se traslada a los demás. Mi bigote es producto de esa estética y de las veces que me miré al espejo para darle algo de personalidad. Me hace feliz y a mí mujer `[Evaluna Montamer] le encanta, así que todo perfecto".

El bigote tiene un secreto. Para poder mantenerse así tieso y bien peinado, Camilo usa cera.

"Mi secreto para mantener el bigote es una cera que suelo llevar. Voy a explicar cómo lo hago. Con la uña saco un poquito de cera, la caliento frotándola con los dedos, y te la pasas por el bigote cuatro o cinco veces. Nunca lo he tenido tan bien, hoy es un buen día", contó en un directo en Instagram.

También en Instagram ha mostrado cómo era antes de llevar bigote. ¡Menudo cambio!